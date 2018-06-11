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Поступление в первые классы минских школ и гимназий в вопросах и ответах

12.06.2018 17:05 — Новости регионов | БелТА  
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Поступление в первые классы минских школ и гимназий в вопросах и ответах
Фото из архива

В Минске в новом учебном году откроются более 850 первых классов, которые примут свыше 23 тыс. детей. Новшеством нынешнего года стала отмена вступительных испытаний для поступления в гимназии на базовом уровне. На пресс-конферении в Мингорисполкоме заместитель председателя комитета по образованию городского исполнительного комитета Марина Юркевич ответила на волнующие горожан вопросы.

Какие документы необходимы при поступлении в первый класс по месту жительства?

С 12 июня по 28 августа родителям (законному представителю) будущего первоклассника, который постоянно проживает в данном микрорайоне или зарегистрирован на срок не менее одного года, необходимо подать заявление на имя руководителя учреждения общего среднего образования, предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья и свидетельство о рождении ребенка. На сайтах учреждений, управлений образования размещен график работы приемной комиссии. Прием документов организован как в первой, так и во второй половине дня.

Каков алгоритм действий, если ребенок не проживает в микрорайоне, закрепленном за школой или гимназией?

Родители с 13 июня по 28 августа вправе подать заявление на возможные свободные места во время личного приема руководителя учреждения образования по предварительной записи. Решение о зачислении таких ребят принимает не руководитель учреждения лично, а специально созданная комиссия. Комиссия также сможет решать возникающие спорные вопросы при приеме документов. Поступившие заявления будут рассматриваться 28 и 29 августа, после этого родителей проинформируют об итогах зачисления.

Примут ли в школах Минска детей из Минского района?

За такими детьми закреплены учреждения образования, жителям Минского района, как и минчанам, гарантировано учебное место. Но при желании родители вправе подать заявление в другие учебные заведения на свободные места.

Стоит ли волноваться родителям, которые не могут подать документы в начале кампании - июне или июле?

Документы принимаются до 28 августа. Если ребенок постоянно проживает или зарегистрирован не менее года в данном микрорайоне, место за ним сохраняется.

Какие критерии учитываются при зачислении детей на свободные места в учреждениях образования?

При зачислении на свободные места преимущественное право имеют дети, чьи старшие братья или сестры уже обучаются в данной школе или гимназии, а также дети штатных сотрудников учреждения образования. При прочих равных условиях также будет учитываться очередность подачи заявления.

Будут ли зачислять детей на свободные места в гимназиях, где нет начальной школы?

Школа возле дома - оптимальный вариант для первой ступени обучения. Учебные программы в школах и гимназиях практически не отличаются, есть возможность изучать определенные предметы на повышенном уровне. Гимназическое образование начинается только с десятого класса. В Минске до недавнего времени насчитывалось пять гимназий, где не было первых классов. Теперь их осталось три - №41, №42 и №25. Гимназии №13 и №27 будут набирать первоклассников.

Что касается гимназии №41, то здесь нет условий для размещения начальных классов. Со временем, когда в Московском районе появятся новые учреждения и гимназия сможет переехать, здание будет отдано под начальную школу. На сегодняшний день принимается решение, чтобы дети из домов, по прописке относящихся к 41-й гимназии, могли обучаться в близлежащих учреждениях Октябрьского района. За гимназией №42 не закреплен микрорайон, поскольку она расположена в окружении административных зданий и на одной базе с юридическим колледжем. Гимназия №25 располагается не по своему основному месту. Как ожидается, через год она переедет, а пока принимает детей из начальной школы №39 Заводского района. Каждое управление образования разработало маршрут для всех детей, которые не попадают по всеобучу в эти гимназии. Также с 13 июня родители вправе на личном приеме руководителя подать заявления на возможные свободные места в пятые классы.

При приеме документов в пятые классы гимназий будут ли учитываться полученные отметки за курс начальной школы?

Вступительные испытания в пятые классы гимназий отменены. Все дети, которые обучались в четвертых классах, вне зависимости от отметок переходят на новую ступень обучения. При наличии свободных мест будут приниматься и дети из других районов. Задача руководителя учреждения - обеспечить учебный процесс. Возможно, некоторые параллели перейдут на вторую смену. Вступительные экзамены в десятые классы гимназий пройдут 7 и 9 августа, 11 августа - резервный день.

Преимущественное право на зачисление на свободные места в школах и гимназиях имеют только дети педагогов?

Речь идет о всех штатных работниках учреждений.

Как определялось закрепление учреждений за микрорайонами?

В городе ведется учет детей и подростков, подлежащих обучению на уровне общего среднего и специального образования. На основании этих данных администрации районов принимали решение о закреплении определенных домов за конкретным учреждением образования. Возможно, некоторые дети еще на год останутся в дошкольных учреждениях или им по состоянию здоровья будет предоставлена отсрочка. Таким образом, в конце лета станет понятно, сколько будет свободных мест в первых классах.

Можно ли подавать заявления в несколько учреждений образования?

Если у родителей есть такое желание, они могут подавать заявления в несколько учреждений образования. Но в первую очередь в школу или гимназию принимаются дети по постоянному месту жительства.

Кто вправе подавать документы для приема в первые классы? Обязательно ли присутствие ребенка?

Присутствие ребенка не обязательно. Документы могут подавать только родители (законные представители), а не дедушки и бабушки.

Каков возраст поступления ребенка в первый класс?

В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября соответствующего учебного года исполняется шесть и более лет. По желанию одного из законных представителей допускается зачисление ребенка, которому шесть лет исполнится с 1 по 30 сентября соответствующего учебного года. Вступительные испытания не предусмотрены.

Будут ли открываться интегрированные классы?

Такие классы появятся в каждом районе. Если в учреждении образования, куда ребенок относится по месту жительства, нет такой возможности, управление образования района направит его в другую школу. Как правило, такие классы находятся в шаговой доступности. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в новом учебном году откроются более 850 первых классов, которые примут свыше 23 тыс. детей. Новшеством нынешнего года стала отмена вступительных испытаний...
 
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