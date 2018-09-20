В Дубровенском районе прошла акция «Чистый водоем»





В рамках проведения Года малой родины по инициативе Дубровенской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды проведена акция «Чистый водоем». Традиционно такие акции проходят весной накануне открытия сезона массового отдыха. Однако было решено навести порядок у водоема и осенью.

Участие в акции приняли представители районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», специалисты отдела архитектуры и строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дубровен¬ского райисполкома.

Территория озера Свиряки, где проходила акция, была очищена от мусора, ПЭТ-бутылок, использованных пакетов.

Участники акции внесли свой посильный вклад в общее дело по наведению порядка на земле.

Как отметил начальник Дубровенской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружа¬ющей среды Алексей Марковский, многие любят провести время на берегу известного водоема, однако далеко не все убирают после себя место отдыха. К сожалению, проблема загрязнения водоемов и прибрежных зон остается актуальной.

Цель акции — привлечь внимание к данной проблеме и еще раз напомнить жителям района о бережном отношении к природе.

Светлана ШУРПАКОВА.