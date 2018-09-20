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В Дубровенском районе прошла акция «Чистый водоем»

21.09.2018 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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В Дубровенском районе прошла акция «Чистый водоем»

В рамках проведения Года малой родины по инициативе Дубровенской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды проведена акция «Чистый водоем». Традиционно такие акции проходят весной накануне открытия сезона массового отдыха. Однако было решено навести порядок у водоема и осенью.
Участие в акции приняли представители районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», специалисты отдела архитектуры и строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дубровен¬ского райисполкома.
Территория озера Свиряки, где проходила акция, была очищена от мусора, ПЭТ-бутылок, использованных пакетов.
Участники акции внесли свой посильный вклад в общее дело по наведению порядка на земле.
Как отметил начальник Дубровенской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружа¬ющей среды Алексей Марковский, многие любят провести время на берегу известного водоема, однако далеко не все убирают после себя место отдыха. К сожалению, проблема загрязнения водоемов и прибрежных зон остается актуальной.
Цель акции — привлечь внимание к данной проблеме и еще раз напомнить жителям района о бережном отношении к природе.
Светлана ШУРПАКОВА.

 
 
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В рамках проведения Года малой родины по инициативе Дубровенской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды проведена акция «Чистый
 
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