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Лукашенко объявил в Беларуси траур в связи с крушением Ту-154

25.12.2016 20:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил траур в стране 26 декабря из-за авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко также заявил, что трагедия не оставила равнодушным ни одного белоруса.

«Эта трагедия — наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе», — говорится в соболезновании, направленном президенту России Владимиру Путину.

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