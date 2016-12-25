Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил траур в стране 26 декабря из-за авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко также заявил, что трагедия не оставила равнодушным ни одного белоруса.

«Эта трагедия — наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе», — говорится в соболезновании, направленном президенту России Владимиру Путину.