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Лукашенко объявил в Беларуси траур в связи с крушением Ту-154
25.12.2016 20:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил траур в стране 26 декабря из-за авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем, сообщает
Лукашенко также заявил, что трагедия не оставила равнодушным ни одного белоруса.
«Эта трагедия — наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе», — говорится в соболезновании, направленном президенту России Владимиру Путину.
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