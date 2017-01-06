﻿ В магазинах Могилевской области 6 и 7 января проходит акция "Рождественский ценопад". 21.by
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В магазинах Могилевской области 6 и 7 января проходит акция "Рождественский ценопад"

06.01.2017 23:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Более 180 объектов розничной торговли Могилевской области примут участие в акции «Рождественский ценопад», сообщает сайт Могоблисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Скидки в магазинах будут действовать 6 и 7 января и распространяться на определенный ассортимент товаров. Обещают, что размеры скидок будут варьироваться от 8 до 45%. В отдельных торговых объектах системы потребительской кооперации размер скидок составит 10−15%.

В Могилеве в акции примут участие Центральный универмаг, магазины «Юбилейный», «Строитель», «Мебельхозтовары», «Белхозторг».

В Бобруйске ряд магазинов снизят на 70% цены на швейные, трикотажные изделия производства «Калинка». Парикмахерские «Бобруйскбытуслуги» — на 5%. В магазине «Ткани-ковры» будет 10%-ная скидка на сумму непродовольственных товаров стоимостью от 10 рублей в чеке.

Весь список магазинов со скидками в Могилевской области можно найти тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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