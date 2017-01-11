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Россельхознадзор не пропустил в Россию более 25 тонн мяса птица из Могилева и Витебска
12.01.2017 09:37 — Новости Общества | БелаПАН
Могилев, 12 января. Запрещен ввоз в Российскую Федерацию двух партий мяса птицы производства ООО "Витконпродукт" и филиала "Серволюкс-Агро" СЗАО "Серволюкс".
По сообщению управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, грузы общим весом более 25 тонн направлялись в Смоленск и Москву и сопровождались ветеринарными сертификатами, выданными Государственной ветеринарной службой Беларуси.
В ходе контроля на пункте предварительного уведомления "Красная горка" в Смоленской области инспекторы Россельхознадзора установили, что продукция филиала "Серволюкс-Агро" перевозилась в автомобиле, находящемся в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии, а мясо птицы, выработанное ООО "Витконпродукт", перевозилось с нарушением температурного режима, установленного производителем и указанного в имевшемся удостоверении качества. Помимо этого обнаружена продукция без дат изготовления и сопроводительных документов.
Получить комментарии в "Серволюксе" относительно претензий российских специалистов пока не удалось, а в "Витконпродукте" заявили, что не получали информацию о выявленных Россельхознадзором нарушениях.
Владимир Лапцевич, БелаПАН
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Могилев, 12 января. Запрещен ввоз в Российскую Федерацию двух партий мяса птицы производства ООО "Витконпродукт" и филиала "Серволюкс-Агро" СЗАО...
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