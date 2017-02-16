Белорусскоязычные этикетки – попытка обеспечить реальный билингвизм, закрепленный Конституцией страны и предоставление потребителям права выбора на получение информации о товарах и услугах на обоих государственных языках. Добавление надписи на этикетку не будет стоить ничего.

Только в январе Палата представителей получила более 200 обращений с просьбой предоставлять информацию о товарах и услугах на белорусском языке. Такую информацию 15 февраля 2017 года председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Юрий Дорогокупец. Граждане предлагают внести изменения в закон "О защите прав потребителей", желая на этикетках товаров видеть информацию на русском и белорусском языках, тогда как сейчас право выбора, на каком языке делать этикетки, предоставляется исключительно производителям.

Инициатор этой идеи гражданский активист Игорь Случек отмечает, что речь идет о предоставлении потребителям права выбора на получение информации о товарах и услугах на обоих государственных языках: русском и белорусском. А переход на белорусский язык обойдется производителям в копейки.

Игорь Случек поделился с БДГ своим видением проблемы.

- Похоже, ваша идея нашла поддержку в обществе?

- На самом деле индивидуальных обращений от белорусов было еще больше - депутат Юрий Дорогокупец сообщал о 250 письмах от граждан. Но нужно еще учитывать голоса белорусов, которые подписались под электронными петициями на портале "Удобный город. Petitions.by" (4423 подписи) и на портале "Zvarot.by" (291 подпись). Эти коллективные электронные обращения отличаются от других подобных тем, что они составлены и поданы, как и индивидуальные, в соответствии с законом "Об обращениях граждан и юридических лиц", то есть, обязательны к рассмотрению. Таким образом, можно говорить о том, что почти 5000 белорусов активно поддержало идею о том, что информация о товарах должна быть на двух государственных языках одновременно - общество действительно подхватило эту идею, и я очень рад этой солидарности.

Сегодня это самое массовое коллективное обращение, поданное когда-либо в Беларуси в соответствии с законом "Об обращениях граждан и юридических лиц" - уже это говорит, что проблема несовершенства законодательства о языках существует, и люди хотят эту проблему решить через изменение законодательства.

- МАРТ неоднократно высказывался против, ссылаясь на то, что добавление белорусского языка на этикетки накладывает на производителя серьезные финансовые издержки. Сколько стоит – добавить надпись на этикетку на белорусском языке?

- МАРТ никогда не приводил конкретных цифр в поддержку своей теории и никогда не называл конкретных производителей, которые бы его поддерживали в этих высказываниях. Однажды в своем ответе оно привело в пример "Савушкин продукт", который впоследствии заявил, что никаких комментариев МАРТ он не давал. Как видим, позиция МАРТ строится на популизме, без фактов и, видимо, на личной позиции некоторых людей, которые выступают против того, чтобы государственный белорусский язык был в равных правах с государственным русским языком. Абсолютно неясна такая позиция – возможно, на министерство оказывается какое-либо давление из-за пределов Беларуси, так как никакими другими причинами невозможно объяснить такую антигосударственную и антинациональную позицию.

Тем более что Беларусь единственная страна в ЕАЭС, государственный язык который (белорусский) необязателен к использованию в ЕАЭС, по крайней мере, в сфере торговли и услуг. Необходимо помнить и то, что в соответствии со статьей 11 Договора о создании Союзного государства Беларуси и России официальными языками Союзного государства являются государственные языки государств-участников без ущерба для конституционного статуса их государственных языков. То, что в ЕАЭС, а следовательно, и в Союзном государстве белорусский язык не является обязательным в сфере торговли и услуг, в отличие от русского языка, который обязателен, говорит о том, что мы видим ущемление конституционного статуса белорусского языка. И МАРТ целенаправленно, планомерно и последовательно своим нежеланием дать белорусскому языку равные права с русским поддерживает это ущемление.

Если возвращаться к стоимости добавления белорусского языка на этикетку, то затраты на это будут равны нулю, так как уже сейчас многие предприятия используют белорусский язык при маркировке своей продукции. Более того, предприятия периодически обновляют свои этикетки в соответствии с теми или иными требованиями различных технических актов и санитарных норм, из чего следует, что специально ради белорусского языка им новую этикетку разрабатывать не придется. А в случае принятия поправок в закон появится переходный период не менее чем в 6 месяцев, а то и год, на протяжении которого можно будет использовать этикетки старого образца. Поэтому проблемы с белорусскоязычными этикетками сейчас не возникает и в будущем также не возникнет. Зато товары будут оформлены в соответствии с Конституцией Беларуси.

- Если о проблеме заговорили на уровне Палаты представителей, значит, следует ждать подвижек?

- Хочется надеяться, что депутаты примут решение исходя из национальных интересов Беларуси и белорусского народа, из интересов не только русскоязычных граждан, но и белорусскоговорящих граждан. Ведь никто не требует запретить русский язык - вопрос состоит только в том, чтобы в закон ввести конституционную формулировку "белорусский и русский язык", предоставив право выбора всем потребителям.

На данный момент 19 депутатов поддерживают эти изменения и только 6 депутатов против. Остальные пока не определились со своим решением; хочется верить, что их решение будет направлено во благо всего народа, а не только его часть.

- Слышу заочные возражения противников белорусизации: зачем белорусский язык на этикетках?

- Как уже отмечал ранее, это требование нашей Конституции, а наличие белорусского языка на этикетках повысит престиж Беларуси в ЕАЭС, Союзном государстве и других подобных международных образованиях, повысит престиж Беларуси как независимого государства - со своей историей, языком и культурой. Но главное - белорусскоязычные граждане получат товары и услуги на их родном языке. Сейчас же они в большинстве случаев этого конституционного права лишены и вынуждены довольствоваться русским языком. Это проявление дискриминации, которого быть не должно и, надеюсь, хотя бы в сфере торговли и услуг вскоре не будет.