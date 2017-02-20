Агентство « Минск-Новости » сделало большое интервью с автором застройки микрорайона Восток-1 Иваном Журавлевым, обсудив нереализованные проекты и современную архитектуру. Мы выбрали самые интересные моменты беседы.



Иван Журавлев. С 1971 года работал в Минске. Главный архитектор проектов, потом начальник мастерских «Минскпроекта» и «Белгоспроекта». Был на руководящих должностях в ГлавАПУ, Главэкспертизе и Минстройархитектуры. Из его минских работ можно выделить застройку микрорайона Восток-1 (дома с мозаичным панно), жилые здания с пристроенными объектами обслуживания в Серебрянке, на Юго-Западе и в других районах. Занимался проектами реконструкции домов с пристройкой мансардного этажа, благоустройством территорий.

«Новой городской среде не всегда хватает столичности»

Журавлев рассказал, что еще в Союзе перед архитекторами стоял актуальный до сих пор вопрос создания комфортной среды в микрорайонах. Так, в 1988 году он стал инициатором и разработал программу «Жилая среда».

— Она была одобрена Мингорисполкомом и содержала много новых для того времени положений, например внедрение иных градостроительных приемов застройки. Вместо произвольно расположенных домов в микрорайонах предлагалось возводить кварталы, группы зданий. Включать в них малоэтажное жилье в 2−5 уровней. Формировать пешеходные улицы внутри жилых массивов, где были бы сосредоточены объекты общественного назначения.

Особую роль отводили благоустройству территории, малым формам, озеленению. В Потсдаме в свое время я увидел дома, где вместо балконов на первом этаже были выходы из квартир на озелененные лужайки, которые отделялись от соседских живой изгородью. Хозяева квартир сами благоустраивали свою территорию. В Минске тоже решили применить такой опыт. Запроектировали один дом на Логойском тракте, но жителям это не понравилось. Они, видимо, опасались, что хулиганы в окна полезут. Попросили такое решение исключить.

Не реализованной осталась и большая всей программы: возникли разные, в том числе экономические, нюансы.

— Однако, думаю, многие те положения по-прежнему актуальны. Например, возврат к квартальной застройке. Слышал, и небольшие террасы как продолжение квартир на первых этажах один из застройщиков тоже недавно опробовал.

Несмотря на это, самому архитектору было комфортнее в советском Минске. Он говорит, что город 1970-х ему ближе, но связывает это скорее с ностальгией.

— Город тогда казался более гуманным, имел свое лицо, а сейчас многолик. Порой складывается ощущение, что новой городской среде не всегда хватает столичности. Я не очень часто ездил по Европе, но был в некоторых крупных городах. Идешь там по улицам и ощущаешь определенный шарм среды. Не знаю, в чем дело: то ли в элементах благоустройства, то ли в дизайнерских приемах. Было бы неплохо профессионально разобраться в этом. Видимо, здесь есть простор для изучения и творчества.

«Мы мало ценим то, что было создано»

По мнению архитектора, в городе важно сохранять сложившуюся среду. В пример он приводит Тракторозаводской поселок.

— Недавно услышал про предстоящий снос в поселке, огорчился. Это интересный район. Конечно, хочется сохранить такую среду. Но там, где первичный снос намечен, уже ничего не изменишь. А вот в дальнейшем, если что-то новое планируется, важно, чтобы оно было органичным. Улица Олега Кошевого останется, но если дальше поверх домов начнут выглядывать этажи новостроек, то возникнет совсем другая среда. Помните, не так давно хотели построить высотный отель на Немиге. Когда изобразили его вид с площади Независимости, стало ясно: объект будет выглядывать из-за Дома правительства и поменяет общее восприятие данной исторической части города. Градостроительный совет отклонил такой вариант. Но это место особое. Хорошо бы, чтобы бдительность градостроительных служб срабатывала и в других ситуациях.

— Имеете в виду дом у Троицкого предместья, гостиничный комплекс у цирка?

— Сами по себе эти объекты по архитектуре достойные, но оказались не на своем месте.

Кроме того, Журавлев считает, что здание бывшего музея истории Великой Отечественной войны на Октябрьской сносить не стоило.

— Думаю, здание музея вообще не надо было сносить, тем более имелась возможность сделать новую внутреннюю начинку, приспособить его под иное назначение. Иногда у нас решения принимаются на уровне эмоций либо верх берет бухгалтерия. Хотя, считаю, есть экономисты, а есть счетоводы. Последние лишь просчитывают, какой эффект получат, а остальное неважно. Иногда лучше ничего не делать в какой-то момент, если явное решение не созревает. Как говорил в спорных ситуациях один из главных архитекторов Минска: «Не трогайте это место, придут другие зодчие и придумают что-то получше». Мы мало ценим то, что было создано. Поэтому и появляются идеи заменить чем-то другим Осмоловку или Тракторозаводской поселок. Но лучше, если нет срочности, не принимать решения, выждать. Может, время подскажет правильный ответ.