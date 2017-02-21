Украина — единственная страна бывшего Советского Союза, где на данный момент идут активные военные действия. Войну на юго-востоке страны называют гибридной, гражданской и даже ложной. Ясно одно: Украина сейчас живет в новой реальности, и, как и 25 лет назад, когда распался СССР, пытается приспособиться к меняющимся условиям жизни. TUT.BY посетил соседнюю страну и посмотрел, как изменилась соседняя страна за последние четверть века.

Украина стала независимой 16 июля 1990 года. Тогда Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете.

— В Украине дольше всего сохранялись консервативные тенденции. Уже всюду шли демократические процессы, создавались народные фронты, — рассказывает украинский политолог Кость Бондаренко. — А у нас «Народны рух» появляется только в 1989 году. В июле 1990 года неформальные и диссидентские организации прошли в парламент и добились подписания декларации о суверенитете. В октябре 1990 года на нынешнем Майдане состоялась достаточно серьезная акция — студенческая голодовка. Леонид Кравчук пообещал выполнить все их требования. На переговорах с Горбачевым он апеллировал к тому, что дал обещание студентам. Было обещано многое, но реально выполнили один пункт — отправили в отставку премьер-министра Масола.





Мы встречаемся с политологом в одном из современных бизнес-центров украинской столицы. Киев из окон офиса виден как на ладони. Современный, динамичный, но со своей многовековой историей. В городе много машин, много рекламы, кафе и баров. Здесь принято спешить, нетерпеливо сигналить, стоя в пробке, перехватывать стаканчик кофе в небольших уличных киосках… В метро — толкотня, а на Михайловской площади рыночек с горячим глинтвейном, горкой и каруселями.

Но Киев — это не вся Украина, которая сейчас производит двоякое впечатление на приезжего.





Страна временами кажется хаотичной. С одной стороны, современная, динамичная, чувствуются демократические процессы. С другой — свернув с главных улиц, попадаешь, кажется, обратно в лихие 90-е…

На рынке в Запорожье впору снимать фильмы о тех временах. На прилавках — китайский ширпотреб, на огромные лужи наспех кинуты деревянные поддоны — передвигаться приходится с осторожностью. Тусклая лампочка освещает продуктовые ряды. Женщины с земли продают творог на развес и молоко в пластиковых бутылках.

— А что делать, — говорят, — пенсий не хватает, зато есть свое хозяйство.

И протягивают на марлечке творог на пробу.

26 декабря 1991 года Советский Союз официально распался, и 15 республик получили независимость. В проекте «25 лет без СССР» портал TUT.BY показывает особый путь каждой из стран и рассказывает, как живут люди в некогда родной загранице.

«Старшее поколение ностальгирует по СССР, а молодое знает об этой стране только из учебников»

— Конечно, старшее поколение ностальгирует по бывшему Советскому Союзу. Люди склонны забывать все плохое, вспоминая свою молодость. Их родина — это та страна, где прошли их лучшие годы. Когда-то Александр Мороз, бывший спикер Верховной рады, сказал такие слова: «У тех, кто не ностальгирует по СССР, — нет сердца, а у тех, кто хочет его восстановления, — нет головы». И это именно так. Что касается молодежи, то она воспринимает СССР сквозь призму учебников и воспоминаний своих родных, — говорит Кость Бондаренко.





— Как сейчас в украинских учебниках показывается бывший СССР?

— В Украине есть Институт национальной памяти, который может издавать обязательные для выполнения рекомендации в гуманитарной сфере. В учебниках сейчас пытаются искоренить все наследие Советского Союза. Все подается в негативном свете, препарируется история Второй мировой войны, на первом плане — Украинская повстанческая армия, практически нет упоминания про деятельность украинских фронтов, полководцев, которые воевали на стороне СССР.

Как и большинство других стран бывшего Советского Союза, в начале 90-х Украина пережила экономический и политический кризис. Новой власти пришлось начинать все с нуля: организовывать работу предприятий, создавать собственную дипломатическую службу и формировать внутренние войска.





— Самой главной задачей после распада Советского Союза было добиться признания независимости. Нужны были дипломаты, собственная армия, ведь на первых порах у нас было всего два генерала, которые приняли присягу на верность Украине. Пришлось "покупать" в России командующих за валюту. Леонид Кучма ездил в Москву и говорил в Кремле, что нам нужны генералы. Там отвечали: забирайте, только компенсируйте затраты на их подготовку.

«Чтобы сохранить предприятие, увольняли рабочих»

От Киева до Запорожья — ночь пути. Поезд шустро следует на Юго-Восток. На перронах полустанков, как и раньше, женщины предлагают домашние обеды и традиционную жареную курицу, которая по белорусским меркам стоит недорого. Если торговаться, бабушка в конце концов махнет рукой: «Забирай за 50 гривен (примерно 3,5 белорусских рубля. — Прим. TUT.BY)».





На вокзалах вдруг отчетливо понимаешь, что в стране идет война — непривычно много людей в военной форме. Военнослужащие спешат на поезда — едут на фронт, возвращаются с фронта. О войне не дают забыть социальные плакаты и — неожиданно — список бомбоубежищ, прикрепленный на видном месте в запорожской маршрутке.

Запорожье — четвертый по величине индустриальный центр Украины, где сосредоточены машиностроительные, химические и металлургические предприятия. Всего около 280. Одно из них — "Мотор Сич", основанное еще в 1907 году. Сейчас на предприятии трудится около 27 тысяч человек. В советское время рабочих было больше 40 тысяч.





"Мотор Сич" считается одним из крупнейших производств современной Украины, занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Относительно недавно здесь освоили полный цикл производства винтокрылых машин, а также промышленных газотурбинных установок.

После распада СССР, как и другие производства страны, завод переживал не лучшие времена.

— В то время были крупные сокращения — до 18 тысяч человек. Стали ненужными те объемы, которые у нас были раньше. В свое время мы делали 5 тысяч двигателей в год. Это половина всех авиационных двигателей, которые производились в Советском Союзе, — рассказывает директор по связям с общественностью Анатолий Малыш.

Если раньше авиадвигатели поставлялись преимущественно в Россию, то сейчас предприятие осваивает другие рынки. В первую очередь — Юго-Восточную Азию, Индию и Китай. Но объемы производства нарастить пока не удается.





— Авиационные двигатели — достаточно специфический продукт. Двигатель привязан к определенному типу самолетов или вертолетов. Его нельзя просто так поставить на "Боинг", например. Теоретически, конечно, можно — это займет 3−5 лет, сертификация, привязка, но кто нас на тот рынок пустит? Вот и в России сейчас есть программа замещения, в том числе и наших двигателей. Под Санкт-Петербургом построен завод, где они производят двигатели для своих вертолетов.

"Мотор Сич" сейчас производит и сопровождает в эксплуатации 55 типов и модификаций двигателей для 61 вида самолетов и вертолетов. Но выпускают не только их.

— Бензопилы, газонокосилки, мотоблоки, сепараторы различной мощности, которые применяются как в больших фермерских хозяйствах, так и на частных подворьях, — перечисляет Анатолий Малыш. — В Беларусь тоже поставляем.





На предприятии сохранили всю социальную инфраструктуру, которая была создана еще в советское время, и продолжают ее развивать. Все дети обеспечены местами в садиках, которые находятся на балансе предприятия, есть собственные санатории и детские лагеря отдыха, свой комбинат питания и 21 столовая.

Анатолий Малыш вспоминает, как предприятие выживало в первые годы независимости Украины:

— Тогда мы думали о будущем. Разрабатывали новые изделия. И говорили с рабочими о том, что можем сегодня выплачивать нормальную зарплату, но завтра останемся все без работы. Или можем потерпеть, но будет работа. И люди говорили — давайте работу. Сейчас есть и зарплата, и работа. Конечно, заработок на металлургических предприятиях выше, но там и условия труда не такие, как у нас. Одно дело — работать в теплых модернизированных цехах, как у нас, другое дело — с горячим металлом и с перепадами температуры.





— Сейчас средняя зарплата по предприятию — 6,5−6,7 тысячи гривен (250−270 долларов). Конечно, до 2013 года этот показатель в долларовом эквиваленте был выше, но рухнула гривна, а вместе с ней и наши зарплаты в долларах. Но оттока рабочей силы в связи с этим не было. У нас хорошая социальная инфраструктура, есть и собственная клиника со стационаром, и дотации, например, на питание. За 60−70 центов можно очень хорошо пообедать в наших столовых. Лично я питаюсь именно там, — улыбается Анатолий Николаевич.

Головной завод расположен в одном из крупнейших районов Запорожья. В советское время рядом с предприятием был возведен жилой массив для его работников.

В одном из цехов нам показывают газотурбинные авиационные двигатели, которые здесь выпускают и ремонтируют. От самого маленького, который используется в самолетах-разведчиках, до огромных для «Руслана» и «Мрии».





— Важное уточнение: на сегодняшний день наш завод не поставляет двигатели на военные вертолеты Российской Федерации, мы работаем только с гражданскими компаниями, — говорит начальник сборочного цеха № 40 Богдан Зорий.

Сейчас на предприятии серьезно развивают еще два направления: собственную авиакомпанию и производство вертолетов.

Энергодар — украинский Островец

В сотне километров от Запорожья находится город Энергодар, где функционирует Запорожская АЭС. Для Украины атомная энергетика является стратегически важным элементом энергообеспечения. Около половины всей электроэнергии, вырабатываемой в стране, приходится на атомные электростанции.





В городе живет около 54 тысяч населения, 11,5 тысячи — работают на атомной станции. На окраине населенного пункта — неприметный автовокзал, рядом — информационный центр станции. Сама АЭС находится в нескольких километрах от города, который, наверное, мало чем отличается от других небольших местечек Украины. Разве что тем, что тут курсирует большое количество служебных автобусов, которые бесплатно возят атомщиков на станцию.

Местные жители свой город сокращенно называют Даром, к соседству с атомной станцией здесь привыкли. Назвать его городом будущего, как когда-то называли нынешний город-призрак Припять, не получится. Это обычный, но вполне обжитый населенный пункт.





— Сравнивать нашу станцию с Чернобыльской (а это первое, о чем у нас спрашивают приезжающие сюда), неуместно. Принцип работы другой, да и за все время работы станции каких-то эксцессов не было. Кроме, наверное, пожара, который был здесь во время строительства, — говорит начальник управления работы с общественностью и СМИ Сергей Шимчев. — Сейчас в Украине функционируют четыре АЭС. Строить целую сеть электростанций в Украине стали в 70−80-е годы. Первой в эксплуатацию была введена Чернобыльская АЭС. Потом и остальные станции. Сейчас ежегодно станция генерирует около 40 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет пятую часть общегодового производства электроэнергии в стране и половину ее производства на всех украинских атомных станциях. ЗАЭС признана полностью отвечающей требованиям МАГАТЭ.





С 2001 года на Запорожской АЭС функционирует сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ). Топливо хранится в бетонных контейнерах на специальной площадке.

— Изначально был предусмотрен вывоз отработавшего ядерного топлива в стационарное хранилище в России. Но еще во время Советского Союза стало ясно, что все не поместится. В начале 90-х годов украинские специалисты стали искать пути решения проблемы. По прогнозам, к 1998 году из-за дефицита свободных ячеек в бассейнах выдержки пришлось бы останавливать блоки ЗАЭС. Был выбран проект, основанный на технологии сухого вентилируемого контейнерного хранения, который был уже успешно опробован на нескольких АЭС в США.



Топливо хранится в бетонных контейнерах на специальной площадке.

Сейчас ЗАЭС является самой большой электростанцией в Европе. Узнав, что мы из Беларуси, сотрудники на станции сразу говорят:

— А это к вам наши специалисты уехали. Вы не бойтесь — атомная энергетика безопасна, — уверяют сотрудники.

Действительно, практически целая смена запорожских специалистов переехала на работу в Островец. Говорят, подкупила большая зарплата и возможность получить или купить жилье.

Хотя получки по местным меркам и здесь неплохие. В 2010 году, по оценке украинского журнала «Фокус», Энергодар стал городом с самой высокой зарплатой в стране. Да и тарифы на коммунальные услуги здесь ниже — дает о себе знать соседство со станцией.





Сейчас, после падения гривны, в Энергодаре в среднем зарабатывают почти 7 тысяч гривен (около 260 долларов). В целом же по Украине, по данным официальной статистики, зарплата в 2016 году составляла 4362 гривны (около 160 долларов).

«Украинцы стали жить беднее»

— Далеко не все зарплаты в Украине являются официальными и фиксируются, поэтому существуют альтернативные источники статистики — например, изменение уровня зарплат на сайте work.ua, где публикуются резюме и вакансии. Усредненное значение зарплаты на этом ресурсе не является идеальным, но выглядит на порядок более объективным показателем, — говорит аналитик и финансовый консультант Александр Михайленко.





— За последний год средняя зарплата по всем профессиям колебалась в районе 7 тысяч гривен. Много это или мало? Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, необходимо обратиться к статистике розничных продаж. По моему мнению, розничные продажи являются объективным показателем уверенности граждан в завтрашнем дне, поскольку ни один человек не будет тратить больше, чем вчера, если не уверен в том, что завтра сможет зарабатывать так же стабильно, как и сегодня.

Розничные продажи снижались с 2014 по 2016 год. Наиболее активно — в марте 2015 года, когда показатель снизился на рекордные 31,3% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Сейчас розничные продажи укрепляются, но это скорее эффект низкой базы, нежели следствие улучшения благосостояния среднестатистического украинца. Люди покупают мало, и это, по моему мнению, является ярким индикатором того, что в среднем население стало беднее.

Для валютного рынка Украины характерны резкие всплески и резкие снижения, говорит эксперт.





— До начала 2014 года Национальный банк Украины придерживался политики фиксированного курса. Это привело к масштабному сокращению золотовалютных резервов (минус 53% за 2011−2013) и спровоцировало рост государственного долга нашей страны. Логичным продолжением стала неконтролируемая девальвация. Как только курс «отпустили», он стал активно двигаться.

В 2014 году среди ключевых причин снижения курса гривны часто упоминали ситуацию на Донбассе и в Крыму. Конечно, эти факторы важны, но корень проблемы заключается в многолетнем сдерживании курса на одних и тех же отметках и «тушение валютного пожара» при помощи золотовалютных резервов и новых долгов. Сейчас Центробанк придерживается политики плавающего курса, когда прямое вмешательство в состояние валютного рынка минимально, ключевая цель — борьба с инфляцией.





По мнению эксперта, сейчас гривна в стране остается лишь инструментом оплаты повседневных нужд, вряд ли кто-то будет делать накопления в национальной валюте. И скорее всего, по прогнозам Александра Михайленко, в течение 2017 года доллар достигнет отметки в 30−32 гривны (сейчас около 27. — Прим. TUT.BY).

О том, как живет прифронтовой Мариуполь, что делают на передовой медики, как сосуществуют в стране несколько православных церквей, читайте во второй части статьи на следующей неделе.