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Белстат: реальная безработица в 2016 году составила 5,8%
27.02.2017 17:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев — Sputnik. Реальная безработица в Беларуси за 2016 год составила 5,8% от экономически активного населения страны, сообщается в материалах Национального статистического комитета.
© Фото: ГПО "Белэнерго"
Там отмечается, что такие выводы были сделаны на основе проведенного в стране регулярного выборочного обследования домашних хозяйств.
В Белстате добавили, что, по данным Минтруда страны, на 1 февраля 2017 года в органах по труду и занятости республики было зарегистрировано как безработные 39,9 тысяч человек, что на 12,9% меньше, чем на 1 января 2017 года.
Таким образом, уровень официальной зарегистрированной безработицы на конец января текущего года оставил 0,9% от экономически активного населения страны.
На протяжении 2016 года органы статистики и Минтруда регулярно сообщало о снижении уровня безработицы.
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Такие выводы были сделаны на основе данных обследования домашних хозяйств. Зарегистрированная безработица на конец января 2017 года составила 0,9%.
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