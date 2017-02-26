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Белстат: реальная безработица в 2016 году составила 5,8%

27.02.2017 17:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Реальная безработица в Беларуси за 2016 год составила 5,8% от экономически активного населения страны, сообщается в материалах Национального статистического комитета.

Белстат: реальная безработица в 2016 году составила 5,8%
© Фото: ГПО "Белэнерго"
Безработица снижается: в конце 2016 не работали всего 35,3 тыс. человек

Там отмечается, что такие выводы были сделаны на основе проведенного в стране регулярного выборочного обследования домашних хозяйств.

В Белстате добавили, что, по данным Минтруда страны, на 1 февраля 2017 года в органах по труду и занятости республики было зарегистрировано как безработные 39,9 тысяч человек, что на 12,9% меньше, чем на 1 января 2017 года.

Таким образом, уровень  официальной зарегистрированной безработицы на конец января текущего года оставил 0,9% от экономически активного населения страны.

На протяжении 2016 года органы статистики и Минтруда регулярно сообщало о снижении уровня безработицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Такие выводы были сделаны на основе данных обследования домашних хозяйств. Зарегистрированная безработица на конец января 2017 года составила 0,9%.

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