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В Минске почти сутки устраняли прорыв трубопровода с горячей водой
13.03.2017 22:12 — Новости Общества | Tut.by
Столичные энергетики завершили ремонтно-восстановительные работы на трубопроводе с горячей водой в Сухарево, который прорвало в воскресенье. Об этом
«В 20.00 13 марта восстановлен нормальный режим работы тепломагистрали № 41, которая повреждалась накануне в микрорайоне Сухарево. Котельные зоны теплоснабжения ТЭЦ-4 (Курасовщина, Западная, Харьковская) переведены на режим работы совместный с ТЭЦ-4. Непосредственно ремонт тепломагистрали был окончен еще до 12.00 13 марта. С 13 часов до 20 часов выполнялись мероприятия по восстановлению нормального режима работы тепломагистрали и котельных», — говорится в сообщении.
Напомним, днем 12 марта на улице Мачульского, 24
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Трубопровод прорвало в микрорайоне Сухарево.
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