Речицким районным отделом Следственного комитета 25 марта возбуждено уголовное дело по факту массового повреждения надгробных крестов и памятников на кладбище возле деревни Жмуровка, сообщает газета « Дняпровец ».



Фото: dneprovec.by

Неизвестные с 21 по 25 марта повредили 18 надгробных памятников и два креста на территории кладбища.

Милиционеры устанавливают личности всех причастных к совершению преступления.