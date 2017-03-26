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Неизвестные повредили два десятка надгробных памятников на кладбище в Речицком районе
27.03.2017 13:32 — Новости Общества | Tut.by
Речицким районным отделом Следственного комитета 25 марта возбуждено уголовное дело по факту массового повреждения надгробных крестов и памятников на кладбище возле деревни Жмуровка, сообщает газета «
Неизвестные с 21 по 25 марта повредили 18 надгробных памятников и два креста на территории кладбища.
Милиционеры устанавливают личности всех причастных к совершению преступления.
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В настоящий момент милиционеры установливают всех причастных, совершивших преступление.
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