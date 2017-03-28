23 - летний житель Светлогорска повредил Доску почета организаций и предприятий района. Парня вычислили по отпечаткам пальцев. Подробности сообщает районная газета «Ранак».





Инцидент произошел еще 13 марта. Директор КЖУП «Светочь», на балансе которого находится сооружение, обратился в милицию.

«Подозреваемого установили по оставленным на месте преступления отпечаткам пальцев, — рассказала старший следователь Светлогорского РОСК Ольга Русакова. -Им оказался 23-летний житель Светлогорска, ранее в поле зрения милиции не попадал. Парень рассказал, что с 10 на 11 марта находился в ГЦК на дискотеке, с которой ушел примерно после двух часов ночи. Был выпивший и злой. Причины своего эмоционального состояния не объясняет. Злость выместил на Доске почета».

Ущерб, причиненный коммунальному предприятию, составил более трехсот рублей. В эту сумму входит стоимость семи поврежденных табличек и монтажные работы.



Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по статье «Осквернение сооружений и порча имущества», что наказывается штрафом, общественными работами или арестом. Однако, отмечают следователи, в дальнейшем дело может быть переквалифицировано — в «Хулиганство», максимальное наказание по этой стье - до трех лет лишения свободы.