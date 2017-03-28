﻿ В Светлогорске молодой человек повредил Доску почета района. Парня вычислили по отпечаткам пальцев. 21.by
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В Светлогорске молодой человек повредил Доску почета района. Парня вычислили по отпечаткам пальцев

29.03.2017 08:47 — Новости Общества | Tut.by  
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 23 - летний житель Светлогорска повредил Доску почета организаций и предприятий района. Парня вычислили по отпечаткам пальцев. Подробности сообщает районная газета «Ранак».


Инцидент произошел еще 13 марта. Директор КЖУП «Светочь», на балансе которого находится сооружение, обратился в милицию.

«Подозреваемого установили по оставленным на месте преступления отпечаткам пальцев, — рассказала старший следователь Светлогорского РОСК Ольга Русакова. -Им оказался 23-летний житель Светлогорска, ранее в поле зрения милиции не попадал. Парень рассказал, что с 10 на 11 марта находился в ГЦК на дискотеке, с которой ушел примерно после двух часов ночи. Был выпивший и злой. Причины своего эмоционального состояния не объясняет. Злость выместил на Доске почета».

Ущерб, причиненный коммунальному предприятию, составил более трехсот рублей. В эту сумму входит стоимость семи поврежденных табличек и монтажные работы.

Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по статье «Осквернение сооружений и порча имущества», что наказывается штрафом, общественными работами или арестом. Однако, отмечают следователи, в дальнейшем дело может быть переквалифицировано — в «Хулиганство», максимальное наказание по этой стье - до трех лет лишения свободы.

 
 
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Инцидент произошел еще 13 марта. Директор КЖУП "Светочь", на балансе которого находится сооружение, обратился в милицию.

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