17 апреля у лагеря «Белые росы», где сейчас базируется лицей МВД, сотрудники ОБЭП задержали двух работниц столовой с продуктами в сумках. Накануне милиции поступила информация о том, что учащиеся получают продовольственный пай ниже нормы. Подробности сообщает МВД Беларуси.





— Мы не могли в это поверить, ведь в лицее обучаются и сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, и выходцы из многодетных семей. Воровать у них еду, по меньшей мере, аморально, — рассказывает начальник ОБЭП Минского РУВД Георгий Куликовский.

Известно, что в лицее учатся 218 подростков. На время ремонта основного здания учреждение переехало в оздоровительный лагерь «Белые росы» в Острошицкий городок. Туда в понедельник нагрянула милиция.

Были задержаны 57-летняя жительница Логойска и 59-летняя минчанка. Они работают поваром и посудомойкой по договору между лицеем и предприятием «Комбинат школьного питания Партизанского района Минска».

В их сумках нашли похищенные продукты: фарш, сыр, сметану, масло, чай, майонез и фрукты. Задержанные вины не отрицали и раскаялись.





На работниц составили протоколы по ч.1 ст. 10.5 КоАП Беларуси («Мелкое хищение»). Максимальное наказание по статье — штраф в размере 30 базовых величин или административный арест.

Продукты сразу же вернули в лицей, а работодателю задержанных указали на недочеты.

— Это, в свою очередь, повлияет на решение о дальнейшем продлении или прекращении трудовых отношений, — пишет пресс-служба МВД.