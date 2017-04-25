Иметь загородное жилье — мечта многих. Планируете в будущем стройку дома или уже приобрели участок для этого? Вам наверняка придется решать задачи со многими неизвестными. Из чего строить дом, как правильно его расположить, какие выбрать стройматериалы, на чем можно и нельзя экономить? В таком масштабном проекте хотелось бы предусмотреть все заранее, ведь ошибки зачастую выливаются в потерю денег, времени и других ценных ресурсов.

ГДЕ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ДОМ НА УЧАСТКЕ

Выбирая место для застройки, нужно ориентироваться на возможности окружающего ландшафта, однако не забывайте о том, что расположение объектов должно отвечать санитарно-гигиеническим и пожарным требованиям. В Беларуси действуют нормы и правила планировки жилой усадебной застройки, регламентирующие расположение дома, хозпостроек, насаждений (ТКП 45-3.01-117-2008 «Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки»). Ознакомьтесь заранее с документом, если хотите спокойно согласовать проект в государственных инстанциях и избежать уплаты внушительных штрафов.

Рекомендуется размещать дом с северной стороны участка, при зонировании продумайте наиболее эффективное применение южной части плана. Планируйте бытовые помещения и санузел на северной стороне, а окна спальни, детской, гостиной и столовой — на освещенной. Бывает, что расположить дом по нормам не получается из-за особенностей рельефа участка. Если вы сможете обосновать причину, вам могут позволить переместить дом на участке так, как это будет удобно для вас.

ИЗ ЧЕГО ПОСТРОИТЬ ДОМ

На этапе планирования важно соизмерить свои финансовые возможности, ведь дом — это не только возведение коробки. Больших вложений потребуют коммуникации, наружная и внутренняя отделка, а в обозримом будущем и расходы на эксплуатацию здания. Регулярное повышение тарифов на энергоресурсы приводит к увеличению расходов на обогрев жилья. Сможете ли вы содержать свой дом в дальнейшем?





Каркасник, кирпич, дерево, блок. Выбор материала зависит не только от ваших предпочтений, но и от задач, которые ставятся перед будущим домом. Мечтаете об экологичном жилье — более подходящего материала, чем дерево, не найти. Существует в нескольких разновидностях: профилированный и клееный брус, оцилиндрованное бревно. Если вам нужен дом «на века», то лучшим выбором для строительства коттеджей будет кирпич или камень. Все более популярна сегодня технология постройки каркасных домов. Каждый из этих материалов обладает своими преимуществами и недостатками.

Дома из клееного бруса красивы и экологичны, но имеют высокую стоимость, к тому же, как и строения из оцилиндрованного бревна, они больше подходят для сезонного проживания. Кирпичные дома наиболее прочные и долговечные, однако характеризуются высокими теплопотерями. Преимущества каркасных домов в кратких сроках строительства (объект сдается под ключ уже через 2-3 месяца), возможности использования легкого фундамента, что особенно важно на почвах, где нельзя вырыть глубокий котлован, и высоких теплоизоляционных свойствах.

Совет! Лучше подыскать хорошего архитектора и профессионалов среди строителей — не следует на этом экономить. Неграмотно произведенные работы могут вылиться в будущие потери.

Отопление, электроснабжение, канализация. Обеспечить загородный дом достаточным количеством тепла — одна из самых важных задач. Способ отопления выбирается в зависимости от доступного вида топлива: газовый, электрический, твердый или жидкий, а также комбинированный. Широкий спектр современных технологий позволяет сегодня выбирать отопительные устройства, способные производить качественный обогрев дома, не уступающий по комфорту квартирному.

Для электроснабжения коттеджей необходимо создать проект, а предварительно произвести точный расчет энергопотребления, от данных которого зависит выбор проводов и защитных устройств. Составить проект электроснабжения непросто, поэтому большинство обращаются к услугам компетентных специалистов.

Проектирование канализационных сетей начинается с определения местонахождения котлована для резервуара (по нормам — в 5 метрах от жилого строения). Для канализации в загородном доме часто применяются экологически безопасные системы очистки стоков биологическим методом — в таком случае не придется пользоваться услугами ассенизаторов.



Совет! В идеале, прокладка всех коммуникаций должна выполняться на начальном этапе строительства: когда все сети заносятся в проект — потом не придется ничего переделывать и дополнительно согласовывать.

Отделка: выбор отделочных стройматериалов. Определяясь с отделочными материалами, обратите особое внимание на кровлю, ведь крыша дома первой принимает «удар» при неблагоприятных природных явлениях. В современном строительстве применятся различные виды кровельных материалов: мягкие и жесткие, рулонные и штучные, плоские и профильные. Выбор продиктован, прежде всего, особенностями формы крыши, назначением жилья, и, конечно же, финансовой составляющей.

В последнее время в частных домах все более популярны пластиковые двери, как межкомнатные, так и входные, — они отличаются надежностью, простотой в обслуживании и длительным эксплуатационным сроком.

Подход к внутренней отделке интерьера всегда индивидуален и зависит от предпочтений, а также возможностей кошелька. Современные отделочные материалы позволяют оформить любое помещение не только с учетом его функционала, но и в гармонии с собственным вкусом.

Совет! В новостройке лучше не красить стены, так как некоторое время дом будет давать усадку и на них появятся трещины.

СОХРАНИТЬ ТЕПЛО В ДОМЕ — ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ

Когда дом построен, встает вопрос о теплосбережении и уюте. Многие домовладельцы сполна ощутили неэффективность собственного жилья с точки зрения энергосбережения.

Согласно расчетам, в отдельно стоящем доме происходят большие теплопотери: 20% через крышу, 15% через пол, 25% через стены и больше всего — через окна: 40%. Исходя из этого, об утеплении частного дома необходимо позаботиться заранее, уделив особое внимание качеству остекления. Чтобы чрез пару лет не пришлось переустанавливать окна и повторно производить косметический ремонт.

Высказать экспертное мнение по поводу выбора окон в загородный дом мы попросили директора компании Окнаград , которая успешно работает на рынке Беларуси более 14 лет. Компания имеет собственное производство и предоставляет 5 лет гарантии на свои изделия.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОКНА ДЛЯ ДОМА?

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Александр РОЛИНСКИЙ,

директор республиканской компании «Окнаград»:

«Современные оконные системы должны иметь высокие параметры в сохранении тепла. Мы рекомендуем использовать теплые окна из профиля немецкой марки Salamander. Эта профильная система давно заслужила высокое доверие и пользуется большой популярностью как в европейских странах, так и у нас.

Широкий ценовой диапазон определяется комплектацией оконных изделий. Для веранды, бытовки и других нежилых помещений можно обойтись вполне бюджетным вариантом — 3-камерным профилем Salamander 2D. Дачный дом обычно используется только во время теплого сезона, но часто там остаются «зимовать» ценные вещи, вроде телевизора, дорогой кухни, которые должны храниться в надлежащих условиях. Обеспечить необходимый тепловой комфорт способен стандартный вариант — 5-камерный Salamander с шириной 73 мм.

Для загородных домов и коттеджей, которые планируется использовать в качестве постоянного жилья в течение года, рекомендуем энергосберегающие окна Salamander Streamline с шириной профиля 76 мм и двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом. Заполнение аргоном камер стеклопакета значительно увеличивает эффективность окон в сохранении тепла.

Любая оконная система должна оснащаться надежной фурнитурой, способной выдерживать несколько десятков килограммов веса створки, и обеспечивать ее безупречную, отлаженную работу ни один десяток лет. Противовзломные качества фурнитуры MACO защищают жилище от проникновения злоумышленников с улицы.

Кроме всего, современные окна ПВХ — это еще и эстетическое оформление дома. Поддержать стиль фасада дома и любое из интерьерных решений можно, заказав ламинацию изделий немецкой пленкой RENOLIT EXFOOL MX Classic. Цвет и фактура окна могут быть в одном из модных вариантов, а также в классических, имитирующих структуру и тон древесины. Внешнюю привлекательность изделия способны дополнить отделка шпросами и стильные оконные ручки».

МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ?

Зачастую люди не готовы отдать сразу внушительную сумму денег — понятно: в процессе строительства затрат много, а у бережливого хозяина каждый рубль на счету. Самый удобный вариант — приобрести окна в рассрочку за белорусские рубли, которая не пересчитывается при изменении курсов валют.

Своим клиентам компания «Окнаград» поможет подобрать наиболее удобную форму оплаты. Например, купить в Минске окна ПВХ можно здесь в рассрочку от 3 до 12 месяцев. А для тех, кто не желает пользоваться рассрочкой, у компании есть специальная акция Больше окон — выше скидки ! В этом месяце вы можете приобрести окна в коттедж со скидкой до 30% при оплате в два этапа.





Почему заказывать остекление нужно в компании «Окнаград»?

1. Предоставляется обязательное гарантийное и, по желанию, дополнительное сервисное обслуживание.

2. Комфортные условия оплаты заказа в рассрочку 0% на 12 месяцев.

3. Изготовление и установка любого объема окон без перерыва в оптимальные сроки.

4. Бесплатный замер и доставка окон в ближайшие от Минска населенные пункты, выезд в районы.

5. Индивидуальный подбор комплектации окон ПВХ для дома: выбор профиля, стеклопакетов (простые, энергосберегающие, мультифункциональные), стекла различных тонов (серебро, бронза и др.) и интенсивности тонировки.

6. Широкий выбор образцов ламинации, подбор декора в цвет изделия.

7. Заключение договора возможно прямо у вас дома в момент замера. Быстрое оформление.

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В Минске предложение действует для городов Дзержинск и Фаниполь.

г. Минск, ул. Кальварийская, 1, оф. 401,

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