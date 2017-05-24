Правительство рассмотрит проект новой редакции Кодекса об образовании

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Министр образования Игорь Карпенко сообщил журналистам, что в ближайшее время в Совет министров будет внесен проект новой редакции Кодекса об образовании.

Сейчас проект кодекса направлен на дополнительное согласование в облисполкомы, Мингорисполком, в министерства и ведомства.

"В ближайшее время постараемся внести в Совет министров для рассмотрения и последующего внесения в парламент страны", — сказал Карпенко.

По словам министра, проект Кодекса об образовании будет рассмотрен непосредственно в парламенте при взаимодействии с депутатским корпусом. Во время общественного обсуждения поступило более 50 предложений от граждан и юридических лиц. Все они были проанализированы, сообщили в Совете министров. Некоторые предложения были учтены при доработке проекта.

Карпенко также отметил, что в Беларуси старшеклассники с 2017/2018 года смогут проходить допрофессиональную подготовку. Она будет осуществляться по желанию школьников и их родителей. Сейчас в восьмых и девятых классах проводится профориентационная работа.

Изменения в Кодексе об образовании Карпенко анонсировал в январе текущего года: в документ предполагалось внести ряд изменений, которые затронут как дошкольное, так и среднее, высшее и также профессиональное образование.

Как сообщалось ранее , ряд полномочий в соответствии с новым Кодексом будет передан школам или местным органам власти — в том числе и вопрос о принятии ребенка в школу с пяти лет, который сейчас решается на уровне министерства. Смогут без вмешательства ведомства сдавать досрочно на определенные категории и педагоги.