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Правительство рассмотрит проект новой редакции Кодекса об образовании
24.05.2017 20:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая — Sputnik. Министр образования Игорь Карпенко сообщил журналистам, что в ближайшее время в Совет министров будет внесен проект новой редакции Кодекса об образовании.
Сейчас проект кодекса направлен на дополнительное согласование в облисполкомы, Мингорисполком, в министерства и ведомства.
© Sputnik/ Сергей Лескеть
"В ближайшее время постараемся внести в Совет министров для рассмотрения и последующего внесения в парламент страны", — сказал Карпенко.
По словам министра, проект Кодекса об образовании будет рассмотрен непосредственно в парламенте при взаимодействии с депутатским корпусом. Во время общественного обсуждения поступило более 50 предложений от граждан и юридических лиц. Все они были проанализированы, сообщили в Совете министров. Некоторые предложения были учтены при доработке проекта.
Карпенко также отметил, что в Беларуси старшеклассники с 2017/2018 года смогут проходить допрофессиональную подготовку. Она будет осуществляться по желанию школьников и их родителей. Сейчас в восьмых и девятых классах проводится профориентационная работа.
Изменения в Кодексе об образовании Карпенко анонсировал в январе текущего года: в документ предполагалось внести ряд изменений, которые затронут как дошкольное, так и среднее, высшее и также профессиональное образование.
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Общественное обсуждение Кодекса об образовании практически закончилось, документ еще раз направлен на дополнительное согласование в облисполкомы,...
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