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Преемственность и традиции: «Белорусской думке» - 95

25.05.2017 18:44 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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День рождения отмечает один из самых старых научно-популярных журналов Беларуси. В «Белорусской думке» обсуждаются вопросы, которые касаются общественно-политической жизни в стране, передает «МИР 24».

Как отмечают издатели, в «Белорусской думке» они стараются сохранить преемственность и традиции, которые сформировались за годы выхода журнала, но при этом освещать актуальные проблемы в соответствии с требованиями времени.

Чем удивили ученые
 
 
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В Беларуси отметили день рождения одного из самых старых научно-популярных журналов.

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