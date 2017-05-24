Преемственность и традиции: «Белорусской думке» - 95

День рождения отмечает один из самых старых научно-популярных журналов Беларуси. В «Белорусской думке» обсуждаются вопросы, которые касаются общественно-политической жизни в стране, передает «МИР 24».

Как отмечают издатели, в «Белорусской думке» они стараются сохранить преемственность и традиции, которые сформировались за годы выхода журнала, но при этом освещать актуальные проблемы в соответствии с требованиями времени.