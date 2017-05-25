С начала прошлого года поезда в Беларуси 12 раз сбивали коров и лошадей

Поезд Калининград-Москва сбил в Беларуси больше пяти коров, которые вышли на перегон. Поврежден электровоз, нарушился график движения семи поездов. Такие случаи нередкие. БелЖД просит соблюдать правила выпаса животных вблизи железной дороги.



Снимок использован для иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В конце прошлой недели, 20 мая, стадо коров вышло на железнодорожные пути перегона Славное-Толочин. Поезд № 30 сообщения Калининград-Москва сбил больше пяти животных. У БелЖД ущерб на 2600 рублей, без учета затрат на ремонт электровоза.

За прошлый год и четыре месяца этого поезда 12 раз наезжали на животных: коров, лошадей, погибло больше 30 голов скота. БелЖД отмечает, что это угрожает безопасности движения, наносит материальный ущерб, приводит к сбоям в графике движения пассажирских поездов. Из-за экстренного торможения или столкновения с животными пассажиры и работники локомотивных бригад могут получить травмы.

БелЖД обращает внимание, что животные часто пасутся без надзора и выходят на железнодорожные пути. Поэтому владельцев сельхозпредприятий и частных подворий просят соблюдать требования по выпасу скота. Кроме того, железнодорожники отмечают такую проблему: во время полевых работ сельхозтехника пересекает переезды на запрещающий сигнал светофора.