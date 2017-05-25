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С начала прошлого года поезда в Беларуси 12 раз сбивали коров и лошадей
26.05.2017 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Поезд Калининград-Москва сбил в Беларуси больше пяти коров, которые вышли на перегон. Поврежден электровоз, нарушился график движения семи поездов. Такие случаи нередкие. БелЖД
В конце прошлой недели, 20 мая, стадо коров вышло на железнодорожные пути перегона Славное-Толочин. Поезд № 30 сообщения Калининград-Москва сбил больше пяти животных. У БелЖД ущерб на 2600 рублей, без учета затрат на ремонт электровоза.
За прошлый год и четыре месяца этого поезда 12 раз наезжали на животных: коров, лошадей, погибло больше 30 голов скота. БелЖД отмечает, что это угрожает безопасности движения, наносит материальный ущерб, приводит к сбоям в графике движения пассажирских поездов. Из-за экстренного торможения или столкновения с животными пассажиры и работники локомотивных бригад могут получить травмы.
БелЖД обращает внимание, что животные часто пасутся без надзора и выходят на железнодорожные пути. Поэтому владельцев сельхозпредприятий и частных подворий просят соблюдать требования по выпасу скота. Кроме того, железнодорожники отмечают такую проблему: во время полевых работ сельхозтехника пересекает переезды на запрещающий сигнал светофора.
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В конце прошлой недели поезд Калининград-Москва сбил в Беларуси больше пяти коров, которые вышли на перегон. Поврежден электровоз, сбился график движения семи...
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