Президент рассказал о реакции младшего сына на перенос начала занятий в школе на 9 утра

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с учащимися «Молодежь. Взгляд в будущее» рассказал об учебе своего младшего сына Николая, передает корреспондент БЕЛТА.



Николай Лукашенко. Фото: Reuters

По словам президента, одним из любимых школьных предметов его сына является история. «И не потому, что я историк. А потому, что у него склад ума гуманитарный», — сказал он.

«Если вы думаете, что он у меня там особый ребенок, ничего подобного. Как все. В семь подъем, в восемь на занятиях, — сказал Александр Лукашенко. — Обычная школа, обычный ученик. Да, все понимают, что это сын президента. Но, слава богу, он не любит, когда на него внимания больше обращают, чем это нужно».

Говоря о школьных занятиях, глава государства выразил мнение, что не стоит перегружать учеников большим количеством уроков и слишком сложным материалом, равно как и непомерным объемом домашнего задания. «Иначе получим обратную реакцию. Особенно если дети не понимают сложность материала», — отметил он.

Александр Лукашенко также рассказал про реакцию Николая на инициативу о переносе начала уроков в школах на 9 часов: «Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет».

Как сообщалось, ранее глава государства заявил, что в вопросе начала учебных занятий в школах главным должно быть здоровье детей. «Мы должны определиться, чего мы от этого (переноса начала учебных занятий. — Прим. БЕЛТА) хотим. Я говорил о здоровье детей, о нормальном их самочувствии на уроке. Для того, чтобы человек усваивал материал, он должен хорошо себя чувствовать. Поэтому мне кажется, что здесь цель — здоровье детей и способность усваивать материал», — заявил он.