Тити Лунтрару прилетел в Минск из Бухареста. Прямо в зоне прилета минского аэропорта он сделал предложение руки и сердца Татьяне Стеценко, жительнице Могилева. Свидетелями романтического момента оказались журналисты TUT.BY.





На неделе в редакцию TUT.BY пришло необычное письмо. Минчанка Марина сообщила, что в пятницу, 23 июня, в Минск прилетит гражданин Румынии почтенного возраста. Его будет встречать белоруска из Могилева. Румын собирается сделать ей предложение руки и сердца прямо в зоне прилета.

«Женщина об этом не знает. Господин из Бухареста хочет задокументировать этот момент в фотографиях для истории будущей семьи. Он долго искал возможности и через друзей вышел на меня, я согласилась помочь и приехать в аэропорт, чтобы сделать для него фотографии на телефон», — рассказала она в письме.

Мы решили посмотреть на необычный сюрприз. Тити Лунтрару сначала летел с пересадкой — из Бухареста в Киев, потом в Минск — самолетом «МАУ». Сюрприз получился долгожданным: сначала самолет серьезно опоздал, а потом иностранец надолго задержался в закрытой зоне аэропорта — во время короткой стыковки в киевском аэропорту потеряли багаж. Все это время на входе его ждала белоруска Татьяна Стеценко. Женщина смотрела на табло прилетов, поглядывала на часы, внимательно всматривалась в каждого выходящего из гейта мужчину.

Видео о том, как Тити делал предложение Татьяне

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Когда последний пассажир рейса, Тити, наконец вышел из гейта, он сказал на ломаном русском:

— Надо поговорить. Я хочу быть с тобой. Ты будешь моей женой?

И подарил кольцо.

Быть женой Тити Лунтрару Татьяна Стеценко согласна. Женщина смущенно, но счастливо смеется, узнав о сюрпризе, помощнице Марине и о журналистах, которые, оказывается, вместе с ней ждали гостя в аэропорту.

Татьяна Стеценко живет в Могилеве, ей 51. Тити Лунтрару из Бухареста, ему 66. Познакомились около двух лет назад на сайте Topface. Тити заинтересовался фотографией белоруски, завязался разговор.

— Он был в депрессии, я была в депрессии. Состояние у нас было упадническое. Стали переписываться, — рассказывает Татьяна и признается, что поначалу к знакомству с иностранцем относилась сдержанно.

Тити хохочет и объясняет, что он-то как раз влюбился сразу!

— А потом знаете что у меня щелкнуло? — продолжает Татьяна. — Он ехал из Франции домой, была зима. И прислал мне сообщение, что застрял на дороге, за 30 километров от дома сломалась машина. Вы знаете, мне его так жалко стало! Стали много переписываться, разговаривать, разговаривать… Он свою историю рассказал, я свою…

В Беларуси Тити уже не в первый раз. Сначала он приехал сюда прошлой зимой, потом Татьяна гостила в Румынии.

— А сегодня вы ответили согласием? — спрашиваем.

— Да, — улыбается Татьяна.

— О чем, о чем ты там говоришь? — по-русски спрашивает Тити.

Они общаются «чуть-чуть по-румынски, чуть-чуть по-русски, чуть-чуть по-итальянски, чуть-чуть по-английски».

— Но мы друг друга понимаем, — говорит Тити.

Когда взаимопонимание есть — языковой барьер не помеха, по влюбленным видно.

— Тити замечательный, деликатный, вежливый, внимательный. Нет у него наглости, хамства, — говорит Татьяна. И рассказывает, что 20 лет жила без мужа. Вырастила сына, купила квартиру, все у нее было в порядке, но после знакомства с Тити словно ожила.

— Я болела: у меня двадцать лет не было одного ногтя на руке. Вообще не было. Лечили дерматологи в Могилеве, столько таблеток перепила. А когда я познакомилась с Тити, я не только расцвела, у меня все ногти на руках выросли. И без всяких лекарств, — Татьяна показывает свой аккуратный, безупречный маникюр.

8 июля у румына и белоруски свадьба, отмечать которую будут в Могилеве. Жить они планируют в Беларуси — уезжать отсюда насовсем Татьяна не хочет, но путешествовать по миру вместе с Тити готова.

Что до свадьбы, так пара надеется, что к этому времени багаж жениха отыщут.

— Но если что — пойдем и без костюма, — смеется Тити.