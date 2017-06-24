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В Беларуси открылся центр мифологического туризма с ночной экскурсией по экотропе

25.06.2017 11:20 — Новости Общества | Tut.by  
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В Березинском биосферном заповеднике появился центр мифологического туризма. Музей, экспозиция под открытым небом и экотропа объединены темой белорусской мифологии.


Фото: ПРООН

Центр мифологического туризма открылся в Березинском биосферном заповеднике. Он включает в себя музей мифологических существ, экспозицию под открытым небом «Мифологический хуторок» и экотропу.

Музей и экспозиция под открытым небом в необычном формате расскажут туристам о белорусской мифологии и о божествах, которые, по преданиям, населяли леса, болота, поля и водоемы.

Особые надежды организаторы проекта возлагают на экотропу. На ней расположены 17 инсталляций белорусских художников и дизайнеров.

— Разработана ночная экскурсия, когда туристы ночью выходят на экотропу, с гидом. Прогулка с элементами анимации, неожиданными моментами: вас может ухватить за ногу кикимора, кому-то могут показать лягушку, — в пресс-службе ПРООН рассказывают, что впечатлений хватит.


Фото: ПРООН

Разрабатывать тему помогал кандидат наук.

— Такой центр — уникальный для Беларуси опыт. Он позволит привлечь больше гостей в заповедник и Лепельский район. Это район, кстати, дает Витебской области 25% туристического потока. Особенно развитие новых объектов актуально в связи с пятидневным безвизовым режимом. Думаем, это будет интересно иностранным туристам, — отмечают в ПРООН.

Подробности об условиях посещения музея появятся в начале следующей недели на сайте Березинского биосферного заповедника.

Центр мифологического туризма создали Березинский заповедник и общественное объединение «Отдых в деревне». Проект «Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике» финансируется ЕС и реализуется Программой развития ООН. Партнер проекта — Минприроды.

 
 
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В Березинском биосферном заповеднике появился центр мифологического туризма. Музей, экспозиция под открытым небом и экотропа объединены темой белорусской...

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