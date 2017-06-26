В Ушачах достраивают ФОК

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» в Ушачах подходит к концу.





Бассейн уже наполняли водой, и он успешно прошел гидротехнические испытания. Сейчас специалисты облицовывают его керамической плиткой. Готов игровой зал для занятий футболом, волейболом, баскетболом, завершили укладку паркетного покрытия. В залах для борьбы, фитнеса, тренажерном, других помещениях монтируют оборудование.

Проект для Ушач уникальный: подобного оздоровительного, физкультурного, туристического комплекса пока нет ни в одном сельском районе области. Объект включен в инвестиционную программу Витебщины и финансируется из республиканского и местного бюджетов.

ФОК сдадут в эксплуатацию в третьем квартале 2017 года, сообщил директор «Управления капитального строительства Ушачского района» Александр Лосев.