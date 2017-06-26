Милиция задержала бобруйчанина, которого подозревают в сбыте методона — после одной такой дозы погиб местный житель. За это преступление Уголовным кодексом предусмотрен срок от 12 до 25 лет. Подробности сообщает УВД Могилевского облисполкома.

7 апреля в квартире одного из домов по улице 50 лет Октября в Бобруйске нашли труп 35-летнего мужчины. Он погиб после инъекции метадона, особо опасного наркотика.

Милиция отыскала мужчину, который вероятно продал ту самую дозу.

— Оперативниками наркоконтроля в середине июня в поселке Титовка был задержан 36-летнего местный житель, представитель этнической диаспоры цыган, — рассказали в пресс-службе УВД.

Мужчина нигде не работает. Ранее судим за оборот наркотиков и действия с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

— Отметим, что данный гражданин был задержан вместе с супругой: оба по подозрению в сбыте метадона, некоторое количество которого было обнаружено и изъято по месту жительства последних. Следственным комитетом в отношении них были возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 328 УК (Сбыт наркотических средств), - рассказал официальный представитель УВД Дмитрий Игнатович.

Что касается апрельского случая, то действия задержанного квалифицированы по ч.5 ст. 328 УК (Сбыт наркотических средств, повлекший по неосторожности смерть человека). Санкция статьи — от 12 до 25 лет лишения свободы.