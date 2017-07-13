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Меньше СМС-спама: белорусов защитили от допуслуг операторов связи

14.07.2017 19:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Изменения и дополнения, касающиеся СМС-рассылки, были внесены в Правила оказания услуг электросвязи постановлением №518 правительства Беларуси.

Меньше СМС-спама: белорусов защитили от допуслуг операторов связи
© Pixabay
Допуслуги мобильной связи можно оказывать только с согласия абонента

Операторы связи теперь не смогут оказывать абонентам дополнительные услуги без их согласия. Постановление приняли, чтобы обеспечить повышение качества услуг электросвязи, защиту прав граждан и организаций, которым оказываются такие услуги.

В пресс-службе Совета министров пояснили, что  теперь "предусмотрено оформление дополнительных услуг электросвязи путем заключения дополнительного соглашения к договору оказания услуг электросвязи либо путем совершения абонентом действий, которые выражают его волю установить те или иные отношения".

Изменения в Правилах оказания услуг электросвязи прокомментировала пресс-служба телекоммуникационной компании МТС.

"Сейчас компания МТС работает над обеспечением требований, указанных в Постановлении Совета министров от 12.07.2017 г. № 518. При этом на данный момент в договорных отношениях уже предусмотрено, что все SMS-рассылки, которые осуществляет МТС от своего имени или по заданию своих партнеров (банки, страховые компании, ритейлеры и пр.), выполняются с согласия абонента", — заявили в компании в ответ на запрос Sputnik.

Также в пресс-службе отметили, что МТС поддерживает внедрение вносимых изменений, так как они позволят упорядочить SMS-рассылку.

Постановление №518 вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания МТС поддержала внедрение вносимых изменений, так как они позволят упорядочить рассылку СМС-сообщений.

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