Меньше СМС-спама: белорусов защитили от допуслуг операторов связи

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Изменения и дополнения, касающиеся СМС-рассылки, были внесены в Правила оказания услуг электросвязи постановлением №518 правительства Беларуси.



© Pixabay Допуслуги мобильной связи можно оказывать только с согласия абонента

Операторы связи теперь не смогут оказывать абонентам дополнительные услуги без их согласия. Постановление приняли, чтобы обеспечить повышение качества услуг электросвязи, защиту прав граждан и организаций, которым оказываются такие услуги.

В пресс-службе Совета министров пояснили, что теперь "предусмотрено оформление дополнительных услуг электросвязи путем заключения дополнительного соглашения к договору оказания услуг электросвязи либо путем совершения абонентом действий, которые выражают его волю установить те или иные отношения".

Изменения в Правилах оказания услуг электросвязи прокомментировала пресс-служба телекоммуникационной компании МТС.

"Сейчас компания МТС работает над обеспечением требований, указанных в Постановлении Совета министров от 12.07.2017 г. № 518. При этом на данный момент в договорных отношениях уже предусмотрено, что все SMS-рассылки, которые осуществляет МТС от своего имени или по заданию своих партнеров (банки, страховые компании, ритейлеры и пр.), выполняются с согласия абонента", — заявили в компании в ответ на запрос Sputnik.

Также в пресс-службе отметили, что МТС поддерживает внедрение вносимых изменений, так как они позволят упорядочить SMS-рассылку.

Постановление №518 вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.