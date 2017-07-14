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За видеоролики на своей странице в Вконтакте житель Светлогорского района может отправиться в тюрьму
15.07.2017 12:48 — Новости Общества | Tut.by
23-летний житель Светлогорского района разместил на личной странице сайта «ВКонтакте» три видеоролика. Подробности
«В ходе мониторинга сети сотрудниками милиции были выявлены и изъяты вышеназванные ролики. В результате искусствоведческой экспертизы предъявленные материалы были признаны порнографическими», — рассказал старший лейтенант юстиции Евгений Марченко,
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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За видеоролики на своей странице в Вконтакте житель Светлогорского района может отправиться в тюрьму
В результате искусствоведческой экспертизы предъявленные материалы были признаны порнографическими.
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