ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За видеоролики на своей странице в Вконтакте житель Светлогорского района может отправиться в тюрьму

15.07.2017 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

23-летний житель Светлогорского района разместил на личной странице сайта «ВКонтакте» три видеоролика. Подробности сообщает сайт ranak.by

«В ходе мониторинга сети сотрудниками милиции были выявлены и изъяты вышеназванные ролики. В результате искусствоведческой экспертизы предъявленные материалы были признаны порнографическими», — рассказал старший лейтенант юстиции Евгений Марченко,

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате искусствоведческой экспертизы предъявленные материалы были признаны порнографическими.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Ножички", единственный мост, поросята на пустырях. "Могилев моего детства" дочери офицера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика