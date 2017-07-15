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Соцсети вспоминают актера Толоконникова

16.07.2017 17:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Пользователи социальных сетей выражают соболезнования в связи со смертью актера Владимира Толоконникова, сыгравшего Шарикова в картине "Собачье сердце".

Толоконников умер в Москве в эти выходные. Артисту было 74 года, он продолжал участвовать в съемках и играл в театре.

После новости о кончине известного ролью Шарикова актера пользователи социальных сетей начали выражать свои соболезнования родным и близким Толоконникова в связи с утратой, а также вспоминать его главное амплуа.

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