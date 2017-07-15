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Соцсети вспоминают актера Толоконникова
16.07.2017 17:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июл — Sputnik. Пользователи социальных сетей выражают соболезнования в связи со смертью актера Владимира Толоконникова, сыгравшего Шарикова в картине "Собачье сердце".
Толоконников умер в Москве в эти выходные. Артисту было 74 года, он продолжал участвовать в съемках и играл в театре.
После новости о кончине известного ролью Шарикова актера пользователи социальных сетей начали выражать свои соболезнования родным и близким Толоконникова в связи с утратой, а также вспоминать его главное амплуа.
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