Соцсети вспоминают актера Толоконникова

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Пользователи социальных сетей выражают соболезнования в связи со смертью актера Владимира Толоконникова, сыгравшего Шарикова в картине "Собачье сердце".

Толоконников умер в Москве в эти выходные. Артисту было 74 года, он продолжал участвовать в съемках и играл в театре.

После новости о кончине известного ролью Шарикова актера пользователи социальных сетей начали выражать свои соболезнования родным и близким Толоконникова в связи с утратой, а также вспоминать его главное амплуа.