ГОМЕЛЬ, 17 июля — Sputnik. Сегодня в 18 часов закончится прием документов на бюджет, но уже и так ясно, что самый большой конкурс будет на специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" и "Информационные системы и технологии". Под первую выделено всего два бюджетных места, и на них уже претендуют 11 человек. По айтишной специальности вуз за счет бюджета готов выучить 30 человек, желающих же вдвое больше.



© Sputnik / Виктор Толочко Подача документов на бюджет завершится в понедельник

В приемной комиссии говорят, что такая тенденция сохраняется уже несколько лет. Специальности факультета автоматизированных и информационных систем всегда в топе. Кстати, первый абитуриент этого сезона приехал из Мозыря и подал документы на ФАиС. Факультет проводит набор по пяти специальностям, и чем она айтишнее, тем выше проходной балл.

В этом году технический университет имени П.Сухого примет 463 абитуриента на бюджет, из них на дневную форму — 367 человек.



© Sputnik / Мария Амелина Наибольшим спросом в ГГТУ имени П.Сухого пользуются айтишные специальности

"На дневную форму обучения можно подавать документы сразу на несколько специальностей одного факультета. Это дает больше шансов поступить. На заочном такого нет — какую специальность абитуриент выбрал, по той и участвует в конкурсе", — объясняет нюансы вступительной кампании ответственный секретарь приемной комиссии ГГТУ Владимир Лукьяненко.

По словам Лукьяненко, желающие поступить в гомельский "политех" до последнего не тянут с подачей документов. Многие приезжают из райцентров и других регионов, и по всему видно, что они четко определились с целью.

В сказанном убеждаемся в аудитории, где идет регистрация абитуриентов в личных кабинетах. Денис Парфенов с 230 баллами приехал из Рогачева. Рядом — родители, которые волнуются не меньше сына.



© Sputnik / Мария Амелина Дениса Парфенова из Рогачева поддерживают родители

"А что тут выбирать? Брат Дениса окончил "политех" в 2010 году, выучился на программиста. Теперь работает в приличной компании, хорошо зарабатывает", — объясняет выбор сына отец, пока тот заполняет анкету.

За соседним компьютером Ирина Демидович из Бобруйска ломает голову над пунктом в анкете "личные достижения". Девушка планирует поступить на гуманитарно-экономический факультет со 190 баллами.



© Sputnik / Мария Амелина Гуманитарно-экономический факультет готовит маркетологов-экономистов и всегда востребован девушками

"У меня диплом в городской олимпиаде по французскому, а еще я неплохо рисую. Стоит ли это указывать в анкете?" — спрашивает абитуриентка у заместителя ответственного секретаря, на что тут же получает ответ "Конечно!".

"Важные вопросы лучше сразу решать, а то вдруг завтра что-то случится. Встанешь — машина не заведется или ливень начнется", — подключаются к беседе друзья Павла Никитина, который решил поступать на механико-технологический факультет. Специальность — "Металлургическое производство и материалообработка".



© Sputnik / Мария Амелина Павел Никитин еще не поступил, но уже мечтает работать на Белорусском металлургическом заводе

Павел окончил машиностроительный колледж, в его копилке 130 баллов.

"На эту специальность пока недобор. Но я не из-за "халявы" иду. Реально хочу работать на производстве. Проходил практику на "Гомсельмаше". Понравилось", — удивляет жизненными ориентирами абитуриент Никитин.

Впервые вступительная кампания пройдет без целевиков, а на четыре специальности зачислят вне конкурса медалистов и победителей различных предметных олимпиад.

"Золотые и серебряные медалисты, а также победители и призеры международных, республиканских и областных предметных олимпиад последнего учебного года зачисляются в наш вуз без вступительных испытаний по таким специальностям, как: "Технологическое оборудование машиностроительного производства", "Машины и технология обработки материалов давлением", "Машины и технология литейного производства", "Металлургическое производство и материалообработка". Воспользовались этой возможностью пока семь человек", — уточняет Владимир Лукьяненко.



© Sputnik / Мария Амелина Прием документов в ГГТУ имени П.Сухого на бюджет закончится 17 июля в 18 часов

Информацию о ходе вступительной кампании можно отслеживать из дома или у входа в главный корпус. Специалисты комиссии обнародуют цифры о приеме документов на сайте вуза и информационных стендах три раза в день. Для "бюджетников" последний раз это сделают сегодня в 15 часов. Сроки подачи документов для зачисления в вуз на платной основе истекают 4 августа.