Чиновник в США случайно разболтал СМИ, что бездельничает на работе

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Пресс-секретарь судебной системы Нью-Йорка был уволен после того, как случайно разболтал журналисту о том, что бездельничает на работе, сообщило издание The New York Post .



© Sputnik Григорий Сысоев Испанский чиновник 10 лет прогуливал работу из-за комиксов

Дэвид Букстейвер с 1996 года трудился на посту представителя объединенной судебной системы штата. Впоследствии он перестал быть пресс-секретарем, но должность за ним сохранили – чиновник приходил на работу несколько дней в неделю, но при этом получал зарплату в размере 166 тысяч долларов США в год.

Сотрудник The New York Post позвонил пресс-секретарю, чтобы узнать, в чем заключаются его обязанности в структуре, если с прессой общается другой человек, но Букстейвер заверил представителя СМИ, что он меньше от этого работать не стал.

Через определенное время представитель суда случайно перезвонил на номер журналиста, когда, как предполагает издание, мобильный был у него в кармане. В результате на голосовую почту абонента был отправлен фрагмент разговора Букстейвера с коллегами, в котором он заявил, что наврал о загруженности на службе.

Спустя несколько дней чиновника уволили с государственной службы за нарушение трудовой дисциплины.