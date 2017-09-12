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Минский школьник прыгнул с моста в вагон грузового поезда и получил ожоги 60% тела

13.09.2017 19:34 — Новости Общества | Tut.by  
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В прошлые выходные столичный девятиклассник прыгнул с моста в вагон поезда и получил ожоги 60% тела. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу, 9 сентября, девятиклассник был на станции «Шабаны» и случайно уронил свой мобильный телефон с моста в один из вагонов стоявшего внизу грузового поезда. Он спрыгнул в вагон за мобильником и во время прыжка получил электротравму тяжелой степени. С диагнозом «комбинированное поражение» и ожогами 60% поверхности тела третьей степени он попал в реанимацию БСМП.

На территории обслуживания Минского ОВД на транспорте за восемь месяцев этого года произошло 9 несчастных случаев (за аналогичный период 2016 года — 16), в результате которых пострадали 10 человек, из них пятеро — погибли (в прошлом году из 16 пострадавших погибло 10 человек).

Как правило, в большинстве своем несчастные случаи с людьми на железной дороге происходят по их собственной невнимательности. Основной причиной происшествий является нарушение мер безопасности на объектах транспорта, а именно переход железнодорожных путей в неустановленном месте перед приближающимся поездом. Имеют место и случаи смертельного поражения людей электрическим током.

 
 
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