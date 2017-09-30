Телеканал СТВ переходит на вещание в формате HD. Об этом сообщили 30 сентября в эфире телепрограммы «Картина мира».



Фото с сайта belta.by

Форматом НD (High Definition) называют телевидение высокой четкости, с разрешающей способностью по вертикали и горизонтали, увеличенной примерно вдвое по сравнению со стандартной.

«Столичное телевидение» станет первой общенациональной телекомпанией, которая будет распространять свои программы в этом формате. В HD телеканал начнет вещать 2 октября.

По словам заместителя генерального директора ЗАО «Столичное телевидение» Константина Авраменко, теперь изображение на телеканале будет разительно отличаться от того, что было раньше. Телезрителей ожидает более четкая картинка, сочные краски и стереовещание.

«Мы готовились к этому дню не один день, не одну неделю, не один месяц: закупали новое оборудование, готовили кадры и их обучали. Мы сделали новое оформление, новую упаковку и новую студию», — сообщил замгендиректора.

Он отметил, что новый стандарт вещания продиктован временем. Следующим рубежом для телекомпании станет формат 4К.