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Телеканал СТВ переходит на вещание в формате HD
30.09.2017 21:58 — Новости Общества | Tut.by
Телеканал СТВ переходит на вещание в формате HD. Об этом сообщили 30 сентября в эфире телепрограммы «Картина мира».
Форматом НD (High Definition) называют телевидение высокой четкости, с разрешающей способностью по вертикали и горизонтали, увеличенной примерно вдвое по сравнению со стандартной.
«Столичное телевидение» станет первой общенациональной телекомпанией, которая будет распространять свои программы в этом формате. В HD телеканал начнет вещать 2 октября.
По словам заместителя генерального директора ЗАО «Столичное телевидение» Константина Авраменко, теперь изображение на телеканале будет разительно отличаться от того, что было раньше. Телезрителей ожидает более четкая картинка, сочные краски и стереовещание.
«Мы готовились к этому дню не один день, не одну неделю, не один месяц: закупали новое оборудование, готовили кадры и их обучали. Мы сделали новое оформление, новую упаковку и новую студию», — сообщил замгендиректора.
Он отметил, что новый стандарт вещания продиктован временем. Следующим рубежом для телекомпании станет формат 4К.
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Телеканал СТВ переходит на вещание в формате HD. Об этом сообщили 30 сентября в эфире телепрограммы "Картина мира".
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