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В Беларуси не будет внедрена система домашних родов

11.10.2017 12:13 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси не будет внедрена система домашних родов
Фото из архива

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не будет внедрена система домашних родов. Об этом заявила на пресс-конференции начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чем больше родов на дому, тем больше риск несчастий, - отметила представитель Минздрава. - Роды должны проходить в медучреждениях, под контролем квалифицированного персонала. Нужны особое оборудование, в том числе аппарат искусственной вентиляции легких, иногда нужны специальные операционные наборы, а также запасы крови".

Что касается возможности родов на дому в присутствии акушерки, представитель Минздрава подчеркнула, что иногда возникают такие ситуации, с которыми акушерке просто не справиться - нужна помощь узких специалистов.

Отвечая на вопрос о возможности для коммерческих медицинских центров проводить роды на дому по желанию пациентов, Елена Богдан высказалась категорично: "Ни один коммерческий центр в Беларуси не проводит родоразрешение. Они ведут наблюдение во время беременности, но не более. Я не думаю, что в стране есть хоть один коммерческий центр, который заинтересован оказывать услугу по родам на дому".

"Давайте поставим точку в обсуждении темы домашних родов", - заявила Елена Богдан, обращаясь к представителям СМИ.

Она также проинформировала, что в Минздрав не поступало депутатских инициатив по запрету родов на дому.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не будет внедрена система домашних родов. Об этом заявила на пресс-конференции начальник главного управления организации...

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