Воркаут-площадки появились в Черикове. Заниматься тут могут и люди с ограниченными возможностями

Новые площадки для занятий воркаутом установили в Черикове. Главная особенность информационно-спортивного комплекса районного центра — доступность для людей с ограниченными возможностями. Чериков намерен стать центром воркаута в Могилевской области и проводить у себя соревнования республиканского уровня.

Воркаут-комплексы, уличные тренажеры и информационные стенды. Все это 3 площадки, которые расположены в самом центре Черикова. Каждый день здесь собираются любители активного отдыха на утренние пробежки и велопрогулки. Теперь тут созданы все условия для занятия спортом.

От идеи создания комплекса до ее реализации прошло менее полугода. Новые спортивные площадки появились благодаря финансовой помощи Европейского союза.

Информационно-спортивный комплекс в Черикове — вторая современная воркаут-площадка в регионе. В начале осени подобный объект появился и в агрогородке Кадино Могилевского района .