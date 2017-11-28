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Воркаут-площадки появились в Черикове. Заниматься тут могут и люди с ограниченными возможностями
29.11.2017 16:44 — Новости Общества | Tut.by
Новые площадки для занятий воркаутом установили в Черикове. Главная особенность информационно-спортивного комплекса районного центра — доступность для людей с ограниченными возможностями. Чериков намерен стать центром воркаута в Могилевской области и проводить у себя соревнования республиканского уровня.
Воркаут-комплексы, уличные тренажеры и информационные стенды. Все это 3 площадки, которые расположены в самом центре Черикова. Каждый день здесь собираются любители активного отдыха на утренние пробежки и велопрогулки. Теперь тут созданы все условия для занятия спортом.
От идеи создания комплекса до ее реализации прошло менее полугода. Новые спортивные площадки появились благодаря финансовой помощи Европейского союза.
Информационно-спортивный комплекс в Черикове — вторая современная воркаут-площадка в регионе. В начале осени подобный объект
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Чериков намерен стать центром воркаута в Могилевской области и проводить у себя соревнования республиканского уровня.
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