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"Черный копатель" из Кормы прятал обрез "мосинки" под подушкой

08.12.2017 11:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Уголовное дело по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия было возбуждено в отношении жителя поселка Корма, сообщили Sputnik в Госкомитете судебных экспертиз Беларуси.

Обрез винтовки образца конца XIX-начала XX веков и боеприпасы к ней были обнаружены правоохранителями в ходе обыска в рамках проверки информации о "черных" раскопках.

Кроме огнестрельного оружия, в доме у мужчины было обнаружено более 150 патронов – все они были спрятаны в разных местах. А обрез находился под подушкой на диване.

Эксперты признали найденный обрез пригодным для стрельбы. Некоторые патроны также были боеспособными, а часть боеприпасов была отправлена на баллистическую экспертизу.

Владелец оружия задержан.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме обреза, в его доме было найдено более 150 спрятанных в различных местах патронов, часть из них пригодна для стрельбы.

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