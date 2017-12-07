МИНСК, 8 дек — Sputnik. Уголовное дело по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия было возбуждено в отношении жителя поселка Корма, сообщили Sputnik в Госкомитете судебных экспертиз Беларуси.

Обрез винтовки образца конца XIX-начала XX веков и боеприпасы к ней были обнаружены правоохранителями в ходе обыска в рамках проверки информации о "черных" раскопках.

Кроме огнестрельного оружия, в доме у мужчины было обнаружено более 150 патронов – все они были спрятаны в разных местах. А обрез находился под подушкой на диване.

Эксперты признали найденный обрез пригодным для стрельбы. Некоторые патроны также были боеспособными, а часть боеприпасов была отправлена на баллистическую экспертизу.

Владелец оружия задержан.