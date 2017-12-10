Житель Глуска подобрал сбитого кабана и притворился, что такого не было. Возбуждено дело

Житель Глуска попал в СИЗО, когда пытался запутать следствие. Мужчину уличили в незаконной перевозке туши дикого кабана, но тот до последнего отнекивался, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Volkswagen под управлением глусчанина решил проверить экипаж ГАИ в Октябрьском районе Гомельской области. Водитель сначала прибавил скорость, а потом остановился и выбросил из кузова тушу дикого кабана. Мужчина делал вид, что не имеет к животному никакого отношения, пока не узнал, что его действия зафиксированы видеорегистратором.

Прибывшие инспекторы, выяснили, что кабана мужчина подобрал на автодороге Октябрьский — Речица, где дикое животное сбил автомобиль. При этом на туше был еще и ножевой порез в области шеи. У глусчанина в машине как раз оказался нож, которым мог быть нанесен этот порез. Оружие отправили на экспертизу.

За незаконную транспортировку туши дикого животного возбудили уголовное дело.