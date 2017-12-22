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Любые сведения о пропаже Максима Мархалюка проверяются, поиски продолжаются - УВД

22.12.2017 14:41 — Новости Общества | БелТА  
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Любые сведения о пропаже Максима Мархалюка проверяются, поиски продолжаются - УВД
Фото из архива

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые сведения о пропаже Максима Мархалюка проверяются правоохранителями, поиски мальчика продолжаются. Такая информация размещена на сайте УВД Гродненского облисполкома.

"Мы уже много раз поднимали тему распространения недостоверной информации. На различных интернет-ресурсах все еще появляются новости, которые касаются пропажи Максима Мархалюка. В большинстве случаев данная информация несет негативный оттенок. Как уже сообщалась, любые сведения, которые касаются пропажи Максима, проверяются правоохранителями. А новости подобного содержания только подрывают моральных дух людей, которые его ищут. Но страшнее представить, что чувствуют родители, когда читают подобного рода информацию. Это трагедия для всех членов семьи, и в подобной ситуации лучше их поддержать", - отметили в УВД.

О поисках Максима Мархалюка жителям агрогородка Новый Двор Свислочского района 21 декабря рассказал первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло. Он сказал, что работа по поиску мальчика продолжается. Также представитель УВД попросил местных жителей в любое время сообщать информацию, которая может в этом помочь.

Как сообщалось, 10-летний Максим Мархалюк из агрогородка Новый Двор 16 сентября ушел в Беловежскую пущу за грибами, с тех пор о его местонахождении ничего не известно. К поисковой операции в различное время привлекались сотни человек, но пока поиски результата не принесли. Уголовное дело по факту исчезновения ребенка было возбуждено 26 сентября.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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