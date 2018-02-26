Вы не поверите, но белорусским роженицам в роддомах должно стать чуть веселее: родственникам разрешат посещать молодых мам прямо в палатах. На взгляд Минздрава, это будет способствовать позитивной обстановке в семье и повышению доверия между родителями и доктором. На взгляд же самих рожениц все не так однозначно.
Очень мотивирующая история о том, как жить не привязываясь к квадратным метрам и штампу о постоянной регистрации в паспорте. Знакомьтесь: супруги из Минска Елизавета и Дмитрий. Три года назад они купили себе прицеп-дачу и объехали с двумя маленькими детьми почти всю Европу. «Своей квартиры у нас нет, наш дом — это прицеп. Не представляем, как это — влезть в кредит на жилье и потерять возможность путешествовать».
И еще немного о квадратных метрах. Недавно на сайтах недвижимости появились объявления о продаже в Гомеле неприлично дешевых квартир: «однушки» по 5 тысяч долларов, «двушки» — по 10. Вам тоже интересно, в чем подвох?
А в Сморгонском районе в выходные прошел свой биатлон — на тракторах. Хотя рассказывают, что было очень похоже на олимпийский Пхенчхан: гонка, штрафные круги, мишени, сильный ветер и температура воздуха -20°С. Как все прошло — в этом видео.
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