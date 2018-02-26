Доброе утро!

Ну и неделька нам предстоит! Сегодня — экстремальные морозы , дальше — шесть рабочих дней . Если не замерзнем и доживем до марта, уж отдохнем так отдохнем во время длинных выходных!

ВАЖНОЕ

Ну вот и закончилась Олимпиада в Пхенчхане. Как прошла церемония закрытия и кто нес флаг Беларуси — рассказываем здесь . Смотрите, какая красота ! Кто выиграл медальный зачет Олимпиады — узнаете здесь . А здесь давайте вместе вспомним этот невероятно драматичный финальный матч по хоккею — смотрели же?.. А еще мы уже на родине поговорили с чемпионкой Олимпийских игр в Пхенчхане в лыжной акробатике Аней Гуськовой — и знаете, она считает выпендрежем праздновать завоевание золотой медали и обещает не зазвездиться. Во вторник встречаем наших «золотых» биатлонисток — хоть с Дашей Домрачевой мы уже поболтали о лучшем в мире психологе Ксении Бьорндален, минутках смеха от Уле-Эйнара и том, как выглядит ее идеальный выходной день.





Кстати, иногородние! Как вы сегодня добрались на работу в Минск и другие города страны? От вас поехали частные маршрутки или же вы тоже стали заложниками нового закона ? Удобство или «безопасность» пассажиров — ваши ставки, господа?..

Вы не поверите, но белорусским роженицам в роддомах должно стать чуть веселее: родственникам разрешат посещать молодых мам прямо в палатах . На взгляд Минздрава, это будет способствовать позитивной обстановке в семье и повышению доверия между родителями и доктором. На взгляд же самих рожениц все не так однозначно.

Редкие хорошие новости из Сирии: Совбез ООН принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней — для «немедленной доставки гуманитарной помощи» населению, а также «эвакуации тяжело больных и раненых».

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Очень мотивирующая история о том, как жить не привязываясь к квадратным метрам и штампу о постоянной регистрации в паспорте. Знакомьтесь: супруги из Минска Елизавета и Дмитрий . Три года назад они купили себе прицеп-дачу и объехали с двумя маленькими детьми почти всю Европу. «Своей квартиры у нас нет, наш дом — это прицеп. Не представляем, как это — влезть в кредит на жилье и потерять возможность путешествовать».

И еще немного о квадратных метрах. Недавно на сайтах недвижимости появились объявления о продаже в Гомеле неприлично дешевых квартир: «однушки» по 5 тысяч долларов, «двушки» — по 10. Вам тоже интересно, в чем подвох ?





Спросили школьников, каким они видят идеального учителя и что не так в наших школах в реальности. Говорят, должен всегда улыбаться и помогать, а вот строгости не надо.

А в Сморгонском районе в выходные прошел свой биатлон — на тракторах. Хотя рассказывают, что было очень похоже на олимпийский Пхенчхан: гонка, штрафные круги, мишени, сильный ветер и температура воздуха -20°С. Как все прошло — в этом видео .

В Берлине завершился 68-й Берлинский кинофестиваль. Главный приз — «Золотого медведя» — получила картина «Не прикасайся» румынского режиссера Адины Пантилие. О том, как распределились остальные награды и почему фестиваль 2018-го года — особенный, вот здесь рассказывает наш собственный корреспондент на Берлинале .

Все новости субботы, 24 февраля

Все новости воскресенья, 25 февраля

Кстати. До дедлайна подачи налоговой декларации осталось всего ничего. Если вы, например, монетизировали свой блог или намайнили биткойнов и купили за них квартиру — объясняем, нужно ли вам платить налоги . А здесь рассказываем о налоговых тонкостях продажи автомобилей . Будьте законопослушными — и хорошей недели вам, друзья!

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