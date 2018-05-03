Сморчок и строчок: как не отравиться весенними грибами. Рассказывает врач-гигиенист Галина Дуль

В этот период образуют плодовые тела белый гриб, подосиновик, подберезовик, некоторые виды сыроежек, лисичка. Вторая волна приходится на конец июля, ее продолжительность – две-три недели. Третья волна самая продолжительная – с середины августа и до середины октября. В это время плодоносят наибольшее количество видов грибов. Но есть среди грибов и первопроходцы – это весенние строчки и сморчки.
В 2016 году зарегистрировано два случая отравления сморчками в Бресте. К отравлению грибами чаще всего приводит незнание видового состава грибов, нарушение технологии приготовления, условий хранения грибов и правил их обработки.
Согласно санитарным нормам, строчок обыкновенный внесен в перечень ядовитых и несъедобных грибов.
Сморчки обыкновенный и конический внесены в перечень съедобных грибов, разрешенных к заготовке и переработке. Важно знать и различать ботанические признаки этих грибов.
Сморчок встречается в апреле-мае в различных типах леса, на лесных вырубках и опушках. Плодовое тело достигает в высоту 10-30 см. Шляпка полая, желто-бурая, составляет от одной трети до двух третей длины ножки и может иметь округлую или остроконическую форму, по краям срастается с ножкой; состоит из ячеисто-сотовых углублений – альвеол, которые напоминают неровные пчелиные соты и формируются из ребер и мостиков, волнисто соединительных друг с другом.
Ножка полая, ровная, продольно-борозчатая, буроватая. Окраска различных тонов: от светло-коричнево-желтоватого до серо- и оливково-коричневого; у сушеных – окраска чуть темнее, у отварных – значительно темнее. Мякоть беловатая, тонкая, ломкая, с приятным запахом и без особого вкуса. Споры бесцветные или желтоватые, гладкие, эллипсоидальные.
Как правильно приготовить сморчки? Существует два способа их обезвреживания: 1-й – сушка. Сушат сморчки на воздухе в течение 1-2 месяцев, после чего они становятся безвредными.
2-й способ – кипячение. Тщательно очищенные, промытые и нарезанные грибы кипятят в воде два раза по 15-20 минут. Отвар сливают, не пробуя, так как в него во время варки переходят ядовитые вещества. После окончания варки грибы промывают, отжимают и только после этого используют для приготовления грибных блюд.
Строчок встречается в хвойных и смешанных лесах, преимущественно на песчаных почвах, старых пожарищах, лесных вырубках.
Поверхность плодового тела строчка напоминает головной мозг со множеством извилин. В высоту гриб достигает 6-12 см. Шляпка бесформенная, полая, краями сросшаяся с ножкой, до 8 см и шириной 13 см, имеет неправильную шаровидную форму, округлая или угловатая, морщинисто – складчатая, поверхность с неровными глубокими и извилистыми складками, восковидная.
Окраска от желто-бурой до буро-коричневой. Ножка длиной и шириной до 6 см, ломкая, полая, прямая, неровная, продольно-складчатая, белая или беловато-кремовая. К основанию слегка зауженная. Мякоть тонкая, ломкая, восковидная с запахом сырости.
Установлено, что в плодовых телах строчков имеется токсин гиромитрин, по характеру действия аналогичный токсинам бледной поганки, которые разрушают эритроциты крови и клетки печени. Кипячение и жарка не убивают этот токсин. Даже если принять во внимание тот факт, что его можно инактивировать путем длительной воздушной сушки, это не исключает опасность отравления.
Первые симптомы отравления проявляются через 6-10 часов. Это общая слабость, боль в желудке, тошнота, рвота с примесью желчи, возможен жидкий стул.
При тяжелом отравлении отмечаются (обычно на вторые сутки): сильные головные боли, желтушность кожи, увеличение печени и селезенки. Возможны судороги и потеря сознания.
При любом подозрении на отравление грибами обязательно обращайтесь за медицинской помощью.
Галина ДУЛЬ, врач-гигиенист Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья