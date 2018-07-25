Обсудили вопросы торговли и занятости в Борисовском районе

В рамках мероприятия представители власти посетили Зембинский, Лошницкий, Неманицкий сельские Советы – наглядно оценили организацию торговли продовольственными и непродовольственными товарами для жителей агрогородков и деревень, обсудили вопросы трудовой занятости населения согласно повестке нынешней сессии.

Не каждый житель Борисовского района имеет возможность ездить за продуктами и промышленными товарами в районный центр. Наполненность магазинов, широкий ассортиментный выбор – важная составляющая для обеспечения комфортной и полноценной жизни сельчан.

Борисовское райпо на теперешний момент находится в кризисной ситуации и не имеет возможности заполнить товарами прилавки сельских магазинов. Так, в Неманицком сельском Совете центральный магазин открыт, но купить там нечего – пусто.

– Наш магазин работает уже 20 лет, покупателей всегда было много – все сельчане к нам ходили. Очень грустно, что сложилась такая ситуация. Надеемся, власти предпримут меры и в скором времени магазин снова сполна будет удовлетворять потребности местного населения, – рассказала корреспонденту «А» продавец магазина в Неманице.

Пока жители деревни ходят в магазин, принадлежащий предпринимателю, но одной торговой точки очень мало.

С похожей ситуацией столкнулись в Зембинском сельском Совете, но здесь проблему быстро решили.

– Торговый объект Борисовского райпо был передан Логойскому. В магазине у нас все есть на любой вкус – большой выбор и продуктов питания, и промышленных товаров, работаем в полную силу и исправно платим достойную зарплату работникам, – прокомментировала ситуацию Ирина Парахневич, председатель правления Логойского райпо.

Кроме магазина райпо в Зембине есть несколько частных магазинов, что создает здоровую конкуренцию.

– Знаю, жителям некоторых сел приходится ездить за покупками в город. У нас таких проблем нет – выбор в местных магазинах очень хороший. Сегодня, например, пошли и без проблем купили ребенку белую рубашку, рюкзак – в первый класс собираемся, – рассказала жительница аг. Зембин.

В отделе торговли и услуг Борисовского райисполкома знают о проблемах обеспечения товарами жителей района через магазины Борисовского райпо и активно ищут пути разрешения кризисной ситуации.

– В Борисовском районе основная торговая сеть, осуществляющая торговое обслуживание сельского населения, – Борисовское районное потребительское общество (райпо). Начиная с 2015 года, наблюдалось снижение насыщенности этой торговой сети. В настоящее время организация находится в крайне тяжелом финансовом положении. 21 июня в Экономическом суде Минской области состоялся суд – было принято решение о возбуждении процедуры экономической несостоятельности Борисовского райпо, – рассказала на итоговом заседании 5-й сессии начальник отдела торговли и услуг Борисовского райисполкома Галина Лукашевич.

– Сейчас торговое обслуживание сельских жителей осуществляется 66 частными стационарными магазинами, а в малонаселенные пункты продовольственные и промышленные товары привозят автолавки ООО «Евроторг» и Логойского райпо. Учитывая вышеизложенное, одной из главных задач Борисовского рай-исполкома является привлечение частных компаний и индивидуальных предпринимателей для организации торгового обслуживания жителей сельской местности. Так, правлением Борисовского райпо был проведен аукцион на право заключения договоров аренды сельских магазинов. Все торговые объекты передаются в частные руки. Районные предприниматели в самое ближайшее время приведут магазины в надлежащее состояние и наполнят всеми необходимыми товарами, – подытожила Г. Лукашевич.

В Минский облисполком поступило предложение ООО «Евроторг» об улучшении состояния торговли в районе. Крупная торговая сеть заявила о желании взять в аренду торговые объекты потребительской кооперации, расположенные в Борисовском районе.

– Необходимые товары ежедневно по Борисовскому району развозит автолавка «Евроопт», но остановки имеем возможность делать не везде. Готовы забрать пустующие магазины Борисовского райпо под сельские магазины «Евроопт», у нас уже есть успешный опыт такой деятельности. Сейчас готовим документальную базу, – рассказал в заключение представитель компании «Евроторг».

Второму пункту повестки нынешней сессии «… о социальной защите и содействии занятости населения в Борисовском районе» также было уделено достаточно внимания. Участники заседания в своих докладах сообщили, что большая часть районных специалистов обеспечена рабочими местами, осуществляется контроль исполнения законодательства в сфере социальной защиты, в отношении безработных среди трудоспособного населения ведется работа по трудоустройству.