Драматический финал





Чемпионат мира по гребле академической среди молодежи до 23 лет проходил в Познани с 25 по 29 июля 2018 года. В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 55 стран.

Наиболее успешно у белорусов выступила женская четверка без рулевой в составе нашей землячки Татьяны Филипповой, Анны Храпкиной, Дарьи Новиковой и Анастасии Семеновой, которая заняла 4-е место, среди 11 команд, принявших участие в гонке. Они показали результат 6 минут 35.61 секунды.

Безоговорочно победили россиянки – 6 минут 3149 секунды. А дальше судьбу призовых мест решали не то, что секунды, а даже десятые доли секунды. У второго призера время 6 минут 34.22 секунды, третьего – команды Китая – 6 минут 35.43 секунды, всего лишь на 0.18 секунды лучше, чем у белорусок.

На снимке: Татьяна Филиппова (вторая справа) вместе с подругами по команде.