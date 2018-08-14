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Спайс — уверенный шаг в пропасть…

15.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Спайс — уверенный шаг в пропасть…

A synthetic form of marijuana known as Spice, K2 or Acapulco is displayed at Cash X-Press on Main Street in Bangor. These dried herbs sprayed with chemicals are legal in Maine and are popular with young people seeking a high. A ban on thse products by the U.S. Drug Enforcement Administration will take effect Friday. (BANGOR DAILY NEWS PHOTO BY KEVIN BENNETT)
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A synthetic form of marijuana known as Spice, K2 or Acapulco is displayed at Cash X-Press on Main Street in Bangor. These products are legal in Maine, and are popular with young people seeking a high. The dried herbs sprayed with chemicals in a three gram package sells for $25. (Bangor Daily News/Kevin Bennett)

В настоящее время на территории республики актуальной проблемой является распространение курительных смесей, содержащих в своем составе синтетические каннабиноиды, в среде наркопотребителей называемых спайсы. Внешний вид наркотика представляет собой измельченную и высушенную травяную смесь. Но это чистая химия, которая готовится кустарно путем напыления химического вещества на любую траву, тем самым, создавая эффект натуральности. Сейчас спайсы популярны среди молодежи, доступны практически каждому, причём большинству потребителей всего 16-20 лет. По силе воздействия эти смеси превосходят героин и их влияние на организм куда более разрушительно, чем действие марихуаны или гашиша. Спайс вызывает сильнейшие нервные расстройства, незаметно разрушает организм, постепенно вызывает у человека сильную психологическую зависимость. Эффект может длиться от 20 минут до нескольких часов. По результатам исследований медиков, привыкание происходит с первого раза, ломка продолжается до 9 месяцев, пагубные последствия для организма необратимы. Синтетические смеси очень быстро всасываются в кровь, а их компоненты разрушают жизненно важные органы. Под ударом сосуды, сердце, печень и нервная система. Напоминаем, что спайсы в Республике Беларусь относятся к наркотическим веществам. За деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии со ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за незаконные без цели сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. За те же действия, но уже с целью сбыта можно лишиться свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации. В случае, если вышеперечисленные преступления совершены организованной группой либо сопряженные с изготовлением или переработкой наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов с использованием лабораторной посуды или лабораторного оборудования, предназначенных для химического синтеза, то человека могут лишить свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации. Когда незаконный оборот наркотиков (психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов) повлёк по неосторожности смерть человека в результате их потребления, то можно лишиться свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.

 

Октябрьский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь

 
 
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