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В лидерах Сочи и Тель-Авив. "Белавиа" рассказала, куда покупали больше всего билетов во время акции

17.08.2018 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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«Белавиа» рассказала, какие направления стали самыми популярными во время вчерашней акции. Авиакомпания продавала 16 августа билеты по сниженной стоимости.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Билеты продавались по 50 евро в обе стороны, плюс таксы и сборы. За сутки пассажиры купили 40 992 из 69117 акционных мест, которые поступили в продажу. Только за первые два часа были выкуплены 15 864 места, сообщили TUT.BY в пресс-службе авиакомпании.

— Число продаваемых билетов отличалось в зависимости от направления, ведь какие-то рейсы ежедневные, а какие-то выполняются реже. Мы не можем дать, скажем, 20 акционных мест на самолет, в котором всего 40 мест, — рассказали в «Белавиа».

На рейсы в Сочи раскупили все билеты, которые были выложены по акции на это направление — 460 мест.

В Тель-Авив продали 1917 мест (99%), в Стамбул — 1631 место (98%), в Барселону — 967 мест (98%) и в Прагу 2354 места (97%).

Это не первая распродажа белорусского перевозчика. Например, в конце августа 2017 года «Белавиа» устраивала распродажу: в одну сторону по 30 евро плюс таксы и сборы. Тогда больше всего мест продали на рейсы в Прагу, Амстердам, Тбилиси, Париж, Рим.

 
 
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"Белавиа" рассказала, какие направления стали самыми популярными во время вчерашней акции. Авиакомпания продавала 16 августа билеты по сниженной стоимости.
 
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