ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детский дом семейного типа: муки и радости

20.08.2018 12:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новость об очередном инциденте в детском доме семейного типа (ДДСТ) заставляет задуматься о том, а что, собственно, не так, в этом королевстве альтернативной заботы о детях, оставшихся без попечения родителей? Почему практически ежегодно и на регулярной основе достоянием общественности становятся случаи педофилии, жестокого обращения с детьми, самоубийств детей, выросших в ДДСТ?


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наталья Поспелова — специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 28 лет работала в органах охраны детства Беларуси, из них 12 — в Национальном центре усыновления. Автор более 100 методических и публицистических работ по проблемам социального сиротства и семейного неблагополучия. Одна из основателей республиканского портала по поиску семей для детей-сирот www.dadomu.by и единственного в СНГ ежемесячного издания для замещающих родителей и специалистов органов опеки и попечительства — газеты «Домой!». Референт Белорусского общественного объединения замещающих семей «С надеждой». Профессиональная специализация: альтернативные формы жизнеустройства детей-сирот; споры родителей о воспитании детей; сопровождение семей, желающих принять или уже принявших детей-сирот на воспитание.

E-mail автора nastapos@mail.ru

Первые ДДСТ появились почти 30 лет назад. Идею предложил Советский детский фонд имени Ленина. Казенные институциональные учреждения, куда чаще всего помещали детей-сирот доказывали свою несостоятельность: из детдомов и школ-интернатов, как правило, выходили молодые люди, к жизни не приспособленные и социально уязвимые. Несмотря на распространение и тиражирование идей важности и правильности коллективного институционального воспитания сирот, прогрессивная часть общества всегда искала пути и средства минимизировать негативные последствия учрежденческого воспитания на личность ребенка.

Когда на конец 80-х-начало 90-х годов прошлого столетия в ряде советских республик пришелся пик социального сиротства, Совет министров СССР в 1988 отреагировал на это постановлением о создании детских домов семейного типа. Как тогда, так и теперь, ДДСТ принимали на воспитание от 5 до 10 детей-сирот. В Беларуси первые ДДСТ открылись в 1989 году.

Однако уже к середине 90-х годов стало понятно, что для их функционирования необходимы серьезные экономические вливания, энтузиазма родителей-воспитателей оказалось маловато. Высказывались сомнения в целесообразности ДДСТ в свете большого числа детей-сирот у одного родителя-воспитателя (иногда число воспитанников доходило до 15 и больше). Это приближало условия жизни детей в ДДСТ к детдомовским, лишенным семейственности, персонифицированного внимания.

Отсутствовали (впрочем, как и сейчас) четкие критерии оценки деятельности родителей-воспитателей и ДДСТ в целом, что на практике создавало и продолжает создавать сложности при проведении анализа положения детей в ДДСТ. К примеру, воспитанники ДДСТ работают на приусадебном участке. Это принудительный детский труд, эксплуатация беззащитных, «понабирали, а теперь наживаются» или это социальное закаливание, трудовое обучение и воспитание, привитие навыков, жизненно необходимых сиротам в самостоятельной жизни, когда никто-ничего-за-тебя-не-сделает?

Так или иначе, но благодаря 280 ДДСТ в нашей стране на сегодняшний день без малого две тысячи детей растут в семейных, а не интернатных условиях. И что самое важное: содержание детей в этой форме семейного устройства обходится налогоплательщикам дешевле, чем в приемной семье и существенно дешевле, чем в условиях детских интернатных учреждений. Похоже именно из-за этого ДДСТ (по сравнению с иными формами семейного устройства осиротевших) окружены наибольшим вниманием со стороны исполнительной и распорядительной власти. На открытии ДДСТ непременно присутствует районное и областное руководство, высокопоставленные гости посещают семьи в преддверии тематических праздников. Так складывается картина неустанной заботы о детях, опаленных сиротством. Обратной стороной этой медали нередко становится эмоциональное выгорание родителей-воспитателей, вынужденных постоянно доказывать свое соответствие высокому вниманию. Порой — любой ценой.

«От пяти до десяти»: много или мало?

Говорят, где начинается цифра — заканчивается человечность. Попробуем выделить «плюсы» и «минусы» ДДСТ, очевидные не только с точки зрения социально-педагогического менеджмента этой формы семейного воспитания, но и с позиций общественного внимания.

ДДСТ позволяет одномоментно принять на воспитание осиротевших детей из одной многодетной семьи, в этом у него абсолютный приоритет перед другими формами семейного воспитания. Не существует в природе усыновителей, готовых к одномоментному приему троих и более детей; даже опекунские семьи, создаваемые в подавляющем большинстве случаев родственниками, редко рискуют и если в замещающем семейном воспитании нуждаются родственники из многодетной семьи, принимают на воспитание, как правило, младшеньких, в результате чего старшие уходят либо в учреждения, либо в другие семьи… Одномоментный прием нескольких детей-родственников, утративших попечение родителей, в новую семью, сохраняет связи братьев и сестер, купирует боль от потери родной семьи.

Еще одно немаловажное достоинство ДДСТ — сравнительная легкость административного контроля. Одно дело — выехать и проконтролировать 6−7 приемных семей, изучить в каждой стиль и методы воспитания, другое — посетить один ДДСТ и уже иметь представление о том, как и чем живут 7−10 детей.
Наверное, на этом перечень «административных» достоинств ДДСТ как формы семейного воспитания детей-сирот заканчивается.

Когда «дешево и сердито»

Сегодня средняя наполняемость белорусского ДДСТ — порядка 7 детей. Бывает, как видим, и больше: и 10, и 11. Постоянно случающиеся в ДДСТ инциденты (как со взрослыми, так и с детьми) позволяют сделать вывод о том, что ДДСТ как наиболее экономичная форма профессионального замещающего родительства является наиболее уязвимой.

ДДСТ — психологически перегруженная форма семейного устройства с т.з. численности принимаемых на воспитание. Ребенку, пережившему разлуку с родными, имеющему отягощенный анамнез жизни в неблагополучной семье, жизненно необходимо личное внимание новых взрослых, претендующих на роль базовых. В условиях ДДСТ предоставить такое внимание взрослых (а не старших детей, «их заменяющих») — без титанических усилий невозможно.

Многолетние наблюдения показывают, что порой осиротевших детей из многодетной семьи, как не парадоксально, лучше бы разделить, передав на воспитание в разные семьи, с обязательством поддерживать контакты между братиками-сестричками. Старшим детям, взвалившим на себя, пока мама с сожителем пила, непосильную и недетскую ношу заменить младшим родителей, тоже надо побыть детьми…

Младшим надо выйти из-под дисфункциональной опеки старших, чтобы суметь наладить свои отношения с другими окружающими, ведь и за пределами семьи есть жизнь.


Рисунок Насти, 7 лет

ДДСТ — психологически перегруженная форма с точки зрения административного контроля за положением детей в ней. Людей, принявших сирот на воспитание, на местном уровне просто задергали. Оно и понятно: как бы чего не вышло, отвечай потом за тех, кто «понабирали и наживаются»! В качестве ответной реакции ДДСТ превращаются в безотказных хэдлайнеров: мы и комиссию встретим, и свой дом-хозяйство-огород покажем (нам скрывать нечего! все напоказ!), и в конкурсе поучаствуем, и выставим свою семейную команду, и «приходите к нам, когда вздумается — мы гостям завсегда рады!» В результате до семейной автономности ДДСТ далековато, появляется заорганизованность, в силу которой жизнь в некоторых ДДСТ давно превратилась в будни пионерского лагеря круглогодичного пребывания. ДДСТ просто обязаны предоставлять многочисленным проверяющим красивую картинку. Иногда — любой ценой, в т.ч. — дисциплинируя детей недопустимыми методами, потому что ресурса (сил и времени) на поиск подходящего варианта дисциплинирования у взрослого просто не остается. Если поинтересоваться, проводятся ли местные и республиканские конкурсы на звание лучшей замещающей семьи в Англии или, к примеру, в Швеции, — то ответом будут круглые глаза тамошних специалистов.

ДДСТ — психологически перегруженная форма с точки зрения общественного внимания. Многодетность как форма семейного уклада мало представлена в жизненной практике, не прописана в житейских стереотипах, своим размахом многодетность никак не впихивается в массовую урбанистическую культуру (посмотрите на серийное городское жилье: оно явно не для многодетной семьи…). Искусственно созданная многодетность за счет воспитания под одной крышей детей из разных семейств, с разными (нередко противоречащими друг другу) потребностями, всегда была и еще долгое время будет притчей во языцех и травмирующим фактором с застрявшим на зубах лейтмотивом «понабирали и наживаются».

Не хотелось бы обобщений. Родители-воспитатели — люди сплошь разные, как и дети, которых они приняли на воспитание. Есть те, кто ценой невероятных усилий вытаскивает детей из неблагополучного небытия и приспосабливает к жизни в обществе на равных, а не в качестве скорбного потребителя госгарантий. Для них работа в ДДСТ — длиной в жизнь. Есть другие: поработали, устали и разбежались, «ничего личного». Есть третьи: устали, не получили вовремя поддержки, не сдержались, оскандалились, переступили черту…

«Как часто мы заморачиваемся сырниками»

В одном столичном ДДСТ детей попросили назвать любимые блюда. Ответы замысловатостью не удивили: макароны, пельмени, сосиски. И дети сильно задумались о том, что такое сырники. Решили нарисовать. Рисунки впечатлили. В этом месте по умолчанию растет ропот недовольства и пробивается пресловутый, уже неоднократно помянутый лейтмотив. А давайте по-честному: в одно-двухдетной семье — как часто мы заморачиваемся с сырниками? А сколько их приготовление займет времени у родителя-воспитателя? На 8−9−12 человек?

Очередной неформатный инцидент с детьми из ДДСТ расследуют, как всегда, компетентно и непредвзято. Действиям родителя-воспитателя дадут надлежащую оценку. Но чтобы и в следующий раз после драки не махать кулаками, можно предложить следующее.

В многодетную замещающую семью (позволю так назвать ДДСТ) обязательно нужен помощник по хозяйству. Пример есть в опыте SOS-детских деревень. Тогда родителям-воспитателям можно будет и сырники печь, и на балалайках играть с терапевтическими целями.

На практике следует стремиться к низшей границе установленной численности детей, принимаемых на воспитание: «от пяти». Пять воспитанников, а не десять.

Очень важно создавать условия для развития и поддержки и тех, кто работает с детьми-сиротами, и тех, кто отслеживает положение детей в таких особенных семьях.
И, наверное, самое главное: не нужно спешить оценивать события, происходящие в ДДСТ, с точки зрения нормативной семейственности и нормативных педагогических установок. В ДДСТ это не работает. Слишком особенный и неформатный путь проходят взрослые и дети навстречу друг другу в ДДСТ.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новость об очередном инциденте в детском доме семейного типа (ДДСТ) заставляет задуматься о том, а что, собственно, не так, в этом королевстве альтернативной заботы...
 
Новости дня
Новости общества
 
Школьная ярмарка в Кобрине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
20.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика