Пинские пожарные напомнят детям о правилах безопасности и устроят им настоящий праздник во время «Школьного базара»



26 августа перед магазином «Буратино» состоится ярмарка-выставка «Школьный базар-2018». Ее начало в 12 часов.

В это же время на открытой площадке у магазина «Буратино» Пинский ГРОЧС организует показ техники, оборудования и снаряжения спасателей, работу аварийно-спасательного инструмента. Во время акции родителям и детям пинские пожарные напомнят правила поведения при чрезвычайных ситуациях и основы безопасности жизнедеятельности.

Все желающие смогут примерить боевую одежду спасателей и сделать фото на память. Маленьких посетителей ждут подарки.





