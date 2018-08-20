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Пинские пожарные напомнят детям о правилах безопасности и устроят им настоящий праздник во время «Школьного базара»
21.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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В это же время на открытой площадке у магазина «Буратино» Пинский ГРОЧС организует показ техники, оборудования и снаряжения спасателей, работу аварийно-спасательного инструмента. Во время акции родителям и детям пинские пожарные напомнят правила поведения при чрезвычайных ситуациях и основы безопасности жизнедеятельности.
Все желающие смогут примерить боевую одежду спасателей и сделать фото на память. Маленьких посетителей ждут подарки.
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Пинские пожарные напомнят детям о правилах безопасности и устроят им настоящий праздник во время «Школьного базара»
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