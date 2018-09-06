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Труд Владимира Романова – добрый след на чечерской земле

07.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Бывшего председателя колхоза «Звезда» Владимира Романова многие помнят и сейчас, спустя десятки лет после того, как он покинул Чечерщину и переехал в Минск.
Труд Владимира Романова – добрый след на чечерской земле
Его имя всплывает не раз, когда, собравшись где-то в своем кругу, местные жители вспоминают свою молодость, колхозные будни и время, в котором все было по плечу. И обязательно в их разговоре проскользнет доброе словечко о Владимире Юрьевиче. Как ни говори, а 22 года он возглавлял данное хозяйство, строил фермы, растил хлеб и производил мясо. Не один, конечно, у него был большой трудолюбивый коллектив – в среднем 630 человек. Именно простые колхозники, у которых и руки в мозолях, и ноги – не в лакированных ботинках – помогли руководителю, что называется, вылезти из долгов и кредитов, добивались урожайности зерновых, картофеля, улучшали показатели по надоям молока и привесам мясного поголовья. Об этом человеке можно говорить бесконечно, не зря же его называли горячим поклонником земли – он искренне любил и эту землю, и труд на ней. Поэтому не удивительно, что именно при нем начали внедряться показательные мероприятия по новым технологиям обработки почвы, что позволило получать на то время до 35 центнеров зерна с гектара. А при подкормке аммиачной водой пастбищ, травостой был сочный, густой и зеленый, и зимой животные не страдали от недостатка в рационе питания.
Обладал бывший сельхозник не только отличными руководящими качествами, но и прекрасными человеческими: прост в общении, справедлив, хотя и требователен, а еще понимающий, внимательный и умеющий платить за труд не одними деньгами. В те годы существовала хорошая традиция устраивать после важных сезонных работ так называемые маевки – когда всем колхозом собирались где-нибудь на окраине леса, правление выделяло определенную сумму для организации общего стола и концертной программы. Крестьяне гуляли, веселились, радуясь, что завершился еще один важный производственный цикл сельскохозяйственных забот. Люди принимали заслуженные поощрения, благодарность за старание и – культурный отдых на свежем воздухе. Имеет правительственную награду также Владимир Романов. За усердие и успешную трудовую деятельность отмечен орденом «Знак почета» и медалью «Ветеран труда».
Сейчас залесский председатель живет один. Его супруга Валентина Петровна умерла и уже не может разделить с ним радость семейного торжества – 11 сентября Владимиру Юрьевичу исполнится 80 лет. Все, кто готов пожать руку этому замечательному человеку, уверена, присоединятся к пожеланиям юбиляру здоровья, настроения, неугасимого оптимизма и такого же жизнелюбия, которым он обладал все эти долгие годы, несмотря на беды, постигшие его и больно ранившие прямо в самое сердце. С праздником!

 
Теги: Минск
 
 
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Бывшего председателя колхоза «Звезда» Владимира Романова многие помнят и сейчас, спустя десятки лет после того, как он покинул Чечерщину и переехал в Минск. Его...
 
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