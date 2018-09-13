ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начат приём заявок на главный туристический конкурс страны «Познай Беларусь-2018»

14.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Начат приём заявок на главный туристический конкурс страны «Познай Беларусь-2018»
Стартовал шестнадцатый Республиканский туристский конкурс «Познай Беларусь».

 

Конкурс проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму и призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма в Республике Беларусь, консолидировать усилия государственных органов, организаций, физических лиц, занятых в индустрии туризма для создания имиджа Беларуси как страны благоприятной для туризма, а также поощрять достижения туристической индустрии.

Всего в конкурс включено 8 номинаций: «Я познаю Беларусь», «Музеи, культурные и этнографические комплексы», «Объекты придорожного сервиса», «Проект года», «Средство массовой информации года», «Средство размещения года», «Туристическая компания года», «Фотография года», «Экскурсовод года».

Срок подачи заполненных заявок – до 7 ноября 2018 года.

Подробно ознакомиться с документами можно на сайте www.belarustourism.by.

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Стартовал шестнадцатый Республиканский туристский конкурс «Познай Беларусь».   Конкурс проводится Министерством спорта и туризма совместно с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Два известных репетитора открыли в Минске частные школы. Как и чему они учат за 700-800 руб в месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика