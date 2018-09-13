Начат приём заявок на главный туристический конкурс страны «Познай Беларусь-2018»



Стартовал шестнадцатый Республиканский туристский конкурс «Познай Беларусь».

Конкурс проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму и призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма в Республике Беларусь, консолидировать усилия государственных органов, организаций, физических лиц, занятых в индустрии туризма для создания имиджа Беларуси как страны благоприятной для туризма, а также поощрять достижения туристической индустрии.

Всего в конкурс включено 8 номинаций: «Я познаю Беларусь», «Музеи, культурные и этнографические комплексы», «Объекты придорожного сервиса», «Проект года», «Средство массовой информации года», «Средство размещения года», «Туристическая компания года», «Фотография года», «Экскурсовод года».

Срок подачи заполненных заявок – до 7 ноября 2018 года.