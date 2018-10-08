Зимнее дизельное топливо начнет поступать на белорусские АЗС со следующей недели. Такая информация размещена на сайте концерна «Белнефтехим», сообщает БЕЛТА.





Начиная с 15 октября белорусские нефтеперерабатывающие заводы «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» традиционно переходят на выпуск зимнего дизельного топлива.

«Дизельное топливо сорта F с предельной температурой фильтруемости не менее минус 20 градусов пятого экологического класса начнет поступать на нефтебазы и автозаправочные станции республики. На топливораздаточных колонках РУП «ПО «Белоруснефть» оно маркируется как ДТ-З-К5. Полная замена летнего дизельного топлива сорта С, которое можно использовать в автомобиле при температуре до минус 5 градусов, произойдет к 1 ноября», — говорится в сообщении.

В продаже также появится белорусское дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками (ДТ-З-К5 класс 2), которое можно использовать при понижении температуры окружающего воздуха до минус 32 градусов.

В концерне обращают внимание на необходимость полного использования остатков летнего топлива в баке автомобиля, прежде чем заправлять его зимним дизельным топливом.

Рекомендуется также подготовить топливные и масляные системы двигателя к эксплуатации в зимних условиях, проверить работоспособность аккумуляторных батарей автомобиля.

Источник: БелТА

*Фото носит иллюстративный характер