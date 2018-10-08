ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зимнее дизельное топливо начнет поступать на белорусские АЗС со следующей недели

09.10.2018 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Зимнее дизельное топливо начнет поступать на белорусские АЗС со следующей недели. Такая информация размещена на сайте концерна «Белнефтехим», сообщает БЕЛТА.

Зимнее дизельное топливо начнет поступать на белорусские АЗС со следующей недели

Начиная с 15 октября белорусские нефтеперерабатывающие заводы «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» традиционно переходят на выпуск зимнего дизельного топлива.

«Дизельное топливо сорта F с предельной температурой фильтруемости не менее минус 20 градусов пятого экологического класса начнет поступать на нефтебазы и автозаправочные станции республики. На топливораздаточных колонках РУП «ПО «Белоруснефть» оно маркируется как ДТ-З-К5. Полная замена летнего дизельного топлива сорта С, которое можно использовать в автомобиле при температуре до минус 5 градусов, произойдет к 1 ноября», — говорится в сообщении.

В продаже также появится белорусское дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками (ДТ-З-К5 класс 2), которое можно использовать при понижении температуры окружающего воздуха до минус 32 градусов.

В концерне обращают внимание на необходимость полного использования остатков летнего топлива в баке автомобиля, прежде чем заправлять его зимним дизельным топливом.

Рекомендуется также подготовить топливные и масляные системы двигателя к эксплуатации в зимних условиях, проверить работоспособность аккумуляторных батарей автомобиля.

Источник: БелТА
*Фото носит иллюстративный характер

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зимнее дизельное топливо начнет поступать на белорусские АЗС со следующей недели. Такая информация размещена на сайте концерна «Белнефтехим», сообщает БЕЛТА.
 
Новости дня
Новости общества
 
Из-за неполадки на борту самолет рейса Москва - Минск вынужден был снизить высоту полета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Полымя
Единство

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика