Завтра подразделениям участковых инспекторов исполнится 95 лет. По этому случаю сегодня в ОВД прошло торжественное собрание, где поздравили ветеранов службы и участковых.
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В ОВД поздравили ветеранов службы и участковых
16.11.2018 — Новости Общества | Газета Авангард
Завтра подразделениям участковых инспекторов исполнится 95 лет. По этому случаю сегодня в ОВД прошло торжественное собрание, где поздравили ветеранов службы и участковых.
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Завтра подразделениям участковых инспекторов исполнится 95 лет. По этому случаю сегодня в ОВД прошло торжественное собрание, где поздравили ветеранов...
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