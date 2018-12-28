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Новую схему финансирования детсадов опробуют в трех районах и пяти городах
29.12.2018 17:37 — Новости Общества | Tut.by
В 2019 году правительство запускает пилотный проект по апробации нормативного финансирования государственных учреждений дошкольного образования. Суть новой схемы — финансирование детсадов будет привязано к числу малышей. Об этом
Эксперимент проведут в городах Барановичи, Витебск, Гомель, Могилев, а также в Первомайском районе города Минска. Кроме того, новую схему опробуют в Лидском, Слонимском и Солигорских районах.
«Документ направлен на совершенствование бюджетного финансирования в области образования», — отметили в правительстве.
Проект предполагает, что финансирование детсадов и других дошкольных учреждений будет привязано к числу малышей в городе или районе, определенного для апробации. Оно будет рассчитываться исходя из норматива, рассчитанного на одного ребенка, но к базовому нормативу могут применяться корректирующие коэффициенты.
Для воспитанников детсадов в городах и поселках городского типа базовый норматив составит 1 943,65 рубля в год, а для малышей в сельской местности — 2 423,08 рубля в год.
Эксперимент стартует 1 января 2019 года, а результаты апробации пилотного проекта должны быть предоставлены в правительство до 1 ферваля 2020 года.
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Суть новой схемы - финансирование детсадов будет привязано к числу малышей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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