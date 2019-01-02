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Депутаты Дмитрий Станкевич и Иван Романович в преддверии Нового года поздравили учащихся Осиновщизненских яслей-сада - начальной школы

03.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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В канун самого чудесного для детей праздника 29 декабря в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» обучающихся государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Осиновщизненский ясли-сад-начальная школа» пришли поздравить депутат Гродненского областного Совета депутатов Дмитрий Станкевич и председатель районного Совета депутатов, депутат Сморгонского районного Совета депутатов Иван Романович.
Депутаты Дмитрий Станкевич и Иван Романович в преддверии Нового года поздравили учащихся Осиновщизненских яслей-сада - начальной школы


С пожеланиями счастья, удачи, исполнения всех желаний, ну и, конечно, крепкого здоровья гости вручили  спортивный инвентарь. Мячи, самокаты, санки, велосипеды, коньки, лыжи стали замечательным подарком для детей.  Ребята в свою очередь поблагодарили почетных гостей, не забыв сказать волшебное слово «Спасибо».

Наталья ДУРЕЙКО,

директор ГУО «УПК Осиновщизненский ясли-сад-начальная школа».

 
 
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В канун самого чудесного для детей праздника 29 декабря в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» обучающихся государственного учреждения...
 
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