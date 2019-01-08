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Первый и пока единственный в Глусском районе агрокласс открылся в Заелицком учебно-педагогическом комплексе

09.01.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Первый и пока единственный в Глусском районе агрокласс открылся в Заелицком учебно-педагогическом комплексе

В этом учебном году в более чем двухстах белорусских школах появились классы аграрного профиля. Первый и пока единственный в Глусском районе агрокласс открылся в Заелицком учебно-педагогическом комплексе. Учащиеся-десятиклассники с 1 сентября на повышенном уровне стали изучать физику и математику, а также постигать основы сельскохозяйственных наук во время еженедельного факультативного занятия «Введение в аграрные профессии».

— Идею создания агрокласса десятиклассники и их родители одобрили сразу, — рассказывает учитель географии Заелицкой школы Наталья Серик, которая ведет факультатив «Введение в аграрные профессии». — Правда, одного желания и заявления от родителей о зачислении их детей в аграрный класс было недостаточно: средний балл аттестата учащихся должен был быть не ниже шести. На протяжении двух лет по два часа в неделю учащиеся будут изучать аграрное дело. Выпускники агрокласса имеют преимущество: они смогут поступать в аграрные вузы на сельскохозяйственные специальности без экзаменов, только пройдя собеседование, правда, средний балл их успеваемости должен быть не ниже шести.

Программа факультатива, утвержденная Министерством образования Республики Беларусь, рассчитана на 140 часов и разделена на два блока. В десятом классе занятия посвящены введению в аграрное производство: школьники изучают разнообразие сельхозрастений и животных, методы селекции и биотехнологии, химический состав живых организмов, роль физики в сельском хозяйстве. В одиннадцатом классе (блок «Основы аграрного производства») ребята узнают о технологии получения сельхозпродукции, изучат устройства и параметры тепловых двигателей, познакомятся с достижениями лучших работников сельского труда региона, научатся определять температуру и влажность почвы, количество нитратов в овощных культурах, распознавать минеральные и органические удобрения и многое другое. Над программой факультатива работали семнадцать ведущих преподавателей четырех сельскохозяйственных вузов страны. Интересуюсь у Натальи Серик: не сложна ли программа для школьников? «Сейчас материал десятиклассникам дается легко, и стоит отметить, что интерес у ребят есть, — говорит Наталья Леонидовна. — Пока они изучили разделы животноводства и растениеводства, дальше программа будет посложнее. Правда, на мой взгляд, изучение на повышенном уровне физики и математики поможет ребятам сориентироваться и понять, о чем идет речь на факультативе. К тому же информацию стараюсь донести интересно и доходчиво, использую всевозможный наглядный материал. Кроме того, теория всегда подкрепляется практическими заданиями».

В конце августа Наталья Серик и заместитель директора по учебной работе Наталья Горавикова приняли участие в областном обучающем семинаре в Горках, где познакомились с особенностями реализации учебной программы факультатива, посетили Горецкую сельхозакадемию. Материально-техническая база, организация учебного процесса и условия проживания студентов впечатлили педагогов. Сейчас они надеются, что в ближайшее время с экскурсией в вуз отправятся и сами ученики агрокласса. Также в планах у педагогов и десятиклассников встречи с представителями Витебской академии ветеринарной медицины, практические занятия в ОАО «Агрофирма «Славгородский», успешному усвоению материала поспособствует и работа на пришкольном участке.

Учеба в агроклассе, уверена Наталья Серик, поможет старшеклассникам оценить перспективы работы в сельском хозяйстве и осознанно определиться с выбором профессии, но даже если ребята не свяжут свою жизнь с агросферой, полученные на факультативе знания в любом случае пригодятся им в жизни. В этом уверены и сами десятиклассники. Ваня Алёхно пока не решил, куда будет поступать. Парню ближе математика, и он рад, что благодаря агроклассу появилась возможность изучать ее более углубленно. С удовольствием посещает факультатив и Виктория Ларина, особенно девушку впечатлило изучение раздела о животных. И хотя с выбором профессии она тоже еще не определилась, десятиклассница уверена, что факультативные занятия будут полезны для ее общего развития. Впрочем, если есть возможность поступать в аграрные вузы на льготных условиях, то стоит задуматься, считает ученица.

А. АВТУХОВА

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В этом учебном году в более чем двухстах белорусских школах появились классы аграрного профиля. Первый и пока единственный в Глусском районе агрокласс открылся...
 
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