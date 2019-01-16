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Трое сморгонцев стали стипендиатами президентского Фонда по поддержке талантливой молодёжи

17.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Соответствующее распоряжение было подписано Президентом Беларуси Александром Лукашенко 31 декабря 2018 года.

Счастливыми обладателями президентской стипендии стали:

учащаяся Сморгонской детской школы искусств им. М. К. Огинского, лауреат VIII Республиканского открытого конкурса исполнителей на народных инструментах им. И. И. Жиновича » (диплом I степени) Анастасия Ванеева

Трое сморгонцев стали стипендиатами президентского Фонда по поддержке талантливой молодёжи

учащийся Сморгонской детской школы искусств им. М. К. Огинского, лауреат Международного конкурса исполнительских видов искусств «#Сябры» в рамках III Международного культурного проекта «#Leto Сябры - 2018» (диплом II степени) Кирилл Говров

Трое сморгонцев стали стипендиатами президентского Фонда по поддержке талантливой молодёжи

учащаяся Сморгонской детской школы искусств им. М. К. Огинского, дипломант V Республиканского фестиваля-конкурса детского искусства «Львенок» (диплом I степени) Денис Кузьмин.

Трое сморгонцев стали стипендиатами президентского Фонда по поддержке талантливой молодёжи

Сергей ЮРЕВИЧ.

 

 
 
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Соответствующее распоряжение было подписано Президентом Беларуси Александром Лукашенко 31 декабря 2018 года.
 
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